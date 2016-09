Integrationsbotschafter-Initiative „Teamplay ohne Abseits“ von BM Kurz und ÖFB erhält Auszeichnung der UEFA

UEFA "Grassroots Award" in Gold für ZUSAMMEN:ÖSTERREICH - Award zeichnet herausragende Fußballprojekte im Nachwuchsbereich aus

Wien (OTS) - Vorurteile abbauen und gegenseitigen Respekt vermitteln, das sind die Ziele der österreichischen Fußballinitiative „Teamplay ohne Abseits“, die von Integrationsminister Sebastian Kurz, dem ÖFB und der Bundesliga vor einem Jahr ins Leben gerufen wurde. Die europäische Fußballorganisation UEFA hat das Projekt nun mit dem „Grassroots Awards“ in Gold ausgezeichnet. Bei „Teamplay ohne Abseits“ treffen Integrationsbotschafter von ZUSAMMEN:ÖSTERREICH auf junge Fußballspieler/innen in Vereinen und Fußballclubs und arbeiten gemeinsam am Abbau von Vorurteilen. Bundesminister Sebastian Kurz über die Auszeichnung der UEFA: „Das Projekt nutzt das hohe Integrationspotenzial des Fußballsports. Auf dem Rasen zählt nur die Leistung und das gute Zusammenspiel im Team, nicht Herkunft oder Hautfarbe. Die Auszeichnung der UEFA ist eine große Ehre und zeigt, dass wir mit dem Projekt ‚Teamplay ohne Abseits‘ die richtigen Akzente setzen. Sport, Leistung und Engagement gehen Hand in Hand mit gelungener Integration.“

Über Teamplay ohne Abseits

Das Kooperationsprojekt zwischen dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, dem Österreichischen Integrationsfonds, der Österreichischen Fußball-Bundesliga sowie dem Österreichischen Fußball-Bund wurde im November 2015 im Wiener Ernst-Happel-Stadion der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit eigens entwickelten Workshops macht ZUSAMMEN:ÖSTERREICH das Thema Integration in Fußballvereinen und Einrichtungen für Nachwuchsförderung in ganz Österreich erlebbar– spannende Integrationsgeschichten, praxisnahe Teamspiele und offene Diskussionen inklusive. Trainer/innen haben damit die Möglichkeit, ihren Teams interessante Vorbilder aus Sport und Integration vorzustellen und zusammen mit diesen Integrationsbotschafter/innen den Zusammenhalt in ihren Mannschaften zu stärken. Begleitet wird die Aktion von der gleichnamigen Broschüre „Teamplay ohne Abseits“, die Zahlen und Fakten zu Integration im Fußball liefert, zentrale Begriffe wie Vorurteil, Migrant oder Asylwerber erklärt und aufzeigt, wie Fußballvereine von den kostenlos angebotenen ZUSAMMEN:ÖSTERREICH-Workshops profitieren können.

Über den UEFA Grassroots Award

Der "UEFA Grassroots Day Award" wird jedes Jahr in den Kategorien "Beste Organisatoren", "Bestes Projekt" und "Bester Klub" vergeben. Über die Preisträger entscheidet das UEFA-Exekutivkomitee auf Empfehlung der Breitenfußball-Kommission und der Kommission für Entwicklung und Technische Unterstützung.

Über ZUSAMMEN:ÖSTERREICH

2011 initiierte Sebastian Kurz die Aktion ZUSAMMEN:ÖSTERREICH, um mit erfolgreichen Integrationsbotschafter/innen positive Beispiele für gelungene Integration vor den Vorhang zu bitten. Heute unterstützen mehr als 360 Integrationsbotschafter/innen ehrenamtlich die Initiative. ZUSAMMEN:ÖSTERREICH erreichte bisher mehr als 50.000 Schülerinnen und Schüler. Weitere Infos unter www.zusammen-oesterreich.at oder auf www.facebook.com/zusammenoesterreich .

