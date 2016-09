Pressekonferenz zum Weltherztag 2016 und zum 45. Gründungstag des Österreichischen Herzfonds

Donnerstag, 29. September 2016 um 10.00 Uhr / Cafe Griensteidl, 1010 Wien, Michaelerplatz 2

Wien (OTS) - Anlässlich des Weltherztages 2016 und seines 45. Gründungstages lädt der Österreichische Herzfonds zum Pressegespräch.

Referenten und Themen:

• Univ.-Prof. Dr. Otmar Pachinger, Präsident: 45 Jahre Österreichischer Herzfonds; Die eindrucksvolle Bilanz der modernen Herzmedizin; Zeitproblem Übergewicht bei Kindern und Erwachsenen

• Dr. Georg Kraft-Kinz, Finanzreferent, GD Stv. Raiffeisenlandesbank NÖ Wien: Spenden für den Herzfonds sind Investition in die Zukunft unserer Kinder

• Prim. Univ.-Prof. Dr. Bernhard Ludvik, Kuratoriumsmitglied, Vorstand der 1. Medizinische Abteilung, KA Rudolfstiftung: Effektive Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Management der Risikofaktoren

• Mag. Matthias Stadler, Bürgermeister von St. Pölten: Visionsprojekt 2020 in St. Pölten „Fittest City of Austria“; Vorsorgeprojekte „FrauenHerz“ und „BEE and ME. Eine Reise mit Herz“ für Volksschulkinder

