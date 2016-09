AVISO: Benefiz-Bridgeturnier 2016

Paarturnier in zwei Durchgängen zugunsten des Mobilen Palliativ-Teams. Am 9. Oktober 2016 im SkyDome in Wien Neubau.

Wien (OTS) - Das Annemarie-Imhof-Komitee (AIK) für das Wiener Hilfswerk bittet zum traditionellen

Benefiz-Bridgeturnier

Zeit: Sonntag, 9. Oktober 2016 / Turnierbeginn: 15.00 Uhr (Einlass:

14.00 Uhr)

Ort: SkyDome des Wiener Hilfswerks, Schottenfeldgasse 29/2, 1070 Wien Turnierleitung: Hans Zeugner

Organisation: Uli Appel, Lisl Purschke

Paarturnier in zwei Durchgängen

Sondermeisterpunkte für Mitglieder des Bridgeverbandes

Preise für die ersten Plätze in zwei Kategorien

Nenngeld: EUR 30,- (aber auch Spenden ohne Teilnahme sind herzlich willkommen und steuerlich absetzbar).

Verbindliche Anmeldung bis spätestens 3. Oktober 2016 via Tel. +43 1 512 36 61-433 bzw. Mail an nina.rentenberger @ wiener.hilfswerk.at. Mit dem Erlös wird das Mobile Palliativ-Team des Wiener Hilfswerks unterstützt.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt.

