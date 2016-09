AVISO: AK Veranstaltung am 28. September: Steueroasen – Wie Konzerne Steuerzahlungen „optimieren“. Was tun?

Vorträge und Publikumsdiskussion vor dem Hintergrund von Panama Papers und Steuerdeals

Wien (OTS) - Maximale Gewinne bei minimaler Steuerleistung:

Multinationale Konzerne sind bestrebt, ihren Beitrag zum Steueraufkommen so gering als möglich zu halten. Diese Praktiken führen zu Steuerausfällen in Milliardenhöhe. Den Staaten fehlen so die Mittel, um wichtige Investitionen in Infrastruktur, Wohnen und Bildung zu tätigen und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Zudem sind Aufsichtsorgane mehr denn je gefordert, die „Steueroptimierungs-Methoden“ zu erkennen. Im Rahmen der Veranstaltung erklären Steuer-Experten die Methoden der Konzerne und wie diese erkannt werden können.

AK Veranstaltung Steueroasen – Wie Konzerne Steuerzahlungen „optimieren“. Was tun?

Mittwoch, 28. September 2016, 16.30 bis 20.00 Uhr

AK Bildungszentrum, Großer Saal

1040, Theresianumgasse 16-18

Vortragende: Sabine Kirchmayr-Schliesselberger (Uni Wien), Roland Macho (internationaler Steuerexperte und Großbetriebsprüfer) und Florian Klenk (Falter).

Statements: Otto Farny (Leiter Abteilung Steuerrecht AK Wien) und Heinz Leitsmüller (Leiter Abteilung Betriebswirtschaft AK Wien)

Moderation: Martina Madner (Journalistin)

