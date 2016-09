Bayr gratuliert 10. Wiener Bezirk zum 142. Geburtstag am 27. September

Außenbezirk wächst an EinwohnerInnen und Lebensqualität

Wien (OTS/SPW) - „Alles Gute zum Geburtstag, liebes Favoriten! Entwickle dich auf dem eingeschlagenen Weg zum modernen und lebenswerten Außenbezirk weiter“, wünscht Petra Bayr, SP-Nationalratsabgeordnete aus Favoriten ihrem Heimatbezirk zum 142. Geburtstag am 27. September. „Favoriten wächst. Es wächst, was die Anzahl an EinwohnerInnen und was die Lebensqualität betrifft stetig“, stellt Bayr fest. Bestes Beispiel für die wachsende Lebensqualität sei der Helmut-Zilk-Park: „Im Sommer wurde der erste Teil des Parks eröffnet. Die bereits zugängliche Fläche umfasst mit 51.000 Quadratmetern etwa drei Viertel der Gesamtfläche. Das Highlight Motorikpark ist schon in Betrieb und der zweite seiner Art in Wien“, freut sich Bayr.****

„Besonders gratulieren möchte ich auch zum neuen Hauptbahnhof, der letztes Jahr im Herbst Dank enormen Einsatzes von zahlreichen FavoritnerInnen viele Flüchtlinge menschenwürdig in Empfang genommen und versorgt hat und damit auch internationale Berühmtheit erlangt hat“, streicht Bayr hervor.

INFO: Am 27. September ist der Geburtstag von Favoriten. Damals wurde die Genehmigung der Stadthalterei zur Bildung des Bezirks im so genannten Verordnungsblatt des Magistrates ist in der damals üblich umständlichen Amtssprache erteilt "Mit dem hohen Erlasse des k.k. Stadthalters für Niederösterreich ddo. 27. September 1874, Z.28.655, Mag, Z 176. 200 ex 1974, wurde die in Folge Gemeinderathsbeschlusses vom 22. Mai 1874 festgestellte Abgrenzung des X. Bezirkes "Favoriten" definitiv genehmigt." (Schluss)

