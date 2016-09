AVISO: Casino-Matinée 2016

Benefiz-Versteigerung zugunsten des Aktionsraums für Jugendliche mit Behinderung. Am 8. Oktober 2016 im Casino Restaurant Wien.

Wien (OTS) - Eine Versteigerung ausgesuchter Objekte, eine künstlerische Darbietung vom Feinsten, einen wunderschönen Rahmen und einen guten Zweck - das alles und noch viel mehr gibt es bei der traditionellen Casino Matinée, die das Annemarie-Imhof-Komitee (AIK) unter dem Vorsitz von Mag. Barbara Feldmann für das Wiener Hilfswerk organisiert. Die unterhaltsame Benefizversteigerung findet heuer bereits zum 29. Mal statt und wird wie in den letzten Jahren von Dr. Bernd Ramsauer, dem Vorstandsvorsitzenden der Semper Constantia Privatbank AG, geleitet.

Casino Matinée 2016

Zeit: Samstag, 8. Oktober 2016, 09.30 Uhr

Ort: Casino Restaurant Wien, Kärntner Straße 41, 1010 Wien Künstlerisches Rahmenprogramm mit Schauspielstar Maria Köstlinger Anmeldung: bitte bis spätestens 30. September 2016 bei Nina Rentenberger unter der Tel. +43 1 512 36 61 DW 433 oder via Mail an imhofkomitee @ wiener.hilfswerk.at.

Der Erlös ist dem Aktionsraum (Freizeiteinrichtung für Jugendliche mit und ohne Behinderung) gewidmet.

Künstlerinnenporträt Maria Köstlinger

Maria Köstlinger wurde 1972 in Stockholm, Schweden geboren und ist eine österreichische Schauspielerin. Zunächst am Salzburger Landestheater engagiert, ist sie seit 1996 Ensemblemitglied am Theater in der Josefstadt. Seit den späten 90er-Jahren konnte man Köstlinger in unzähligen Fernsehproduktionen bewundern. Zuletzt machte die Charakterdarstellerin durch ihre Performance in den „Vorstadtweibern“ auf sich aufmerksam.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt.

