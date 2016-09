Randy Morales übernimmt Unternehmernetzwerk BNI in der Lausitz

Wien (OTS) - Mit Anfang September hat Randy Morales (26) das Franchise für die Region Ostsachsen und Südbrandenburg beim Unternehmernetzwerk Business Network International (BNI) übernommen. Damit ist er für das weltweit führende Netzwerk für die Organisation und Führung der bestehenden drei Unternehmerteams verantwortlich wie auch für den Auf- und Ausbau weiterer Teams.

Aktuell sind in der Lausitz 50 Unternehmer bei BNI tätig, diese haben durch Geschäftsempfehlungen in den ersten vier Monaten einen Mehrumsatz von knapp eine Million Euro für Betriebe in der Region erwirtschaften können.

Randy Morales ist begeisterter Netzwerker in der Online-Welt. Der Kamenzer Unternehmer ist mit seinem Unternehmen Simply Socials seit mehr als 6 Jahren Experte für Social Media Netzwerke, wie Facebook, Twitter und Co, die er für Unternehmen einrichtet und pflegt. „Nun kann ich das Online-Netzwerken in die Offline-Welt übertragen“, so Randy Morales.

Als Mitglied von BNI Südost war er sofort begeistert von der Idee, Unternehmen zu helfen durch gezieltes Netzwerken und Empfehlungen einen Mehrumsatz zu generieren. Nun übernimmt er das Unternehmernetzwerk in der Lausitz von Jens Fiedler, der vor neun Jahren begann, BNI-Unternehmergruppen in Dresden und Umgebung aufzubauen. „Die Idee, systematisch Empfehlungen auszutauschen, haben wir in den vergangenen Jahren in der Region Südost etablieren können. Das Netzwerk ist so rasant gewachsen, dass wir die Region geteilt haben“, sagt Jens Fiedler. „Ich freue mich, dass wir mit Randy Morales einen erfahrenen und agilen Netzwerker haben, der die Idee in der Lausitz weiterführen wird“, so Jens Fiedler bei der Übergabe des Staffelstabs.

„Mein Ziel ist es, zu helfen, neue Geschäftskontakte herzustellen und dabei meine Erfahrungen aus der Social-Media-Welt zu nutzen. Wir bauen derzeit neue Unternehmerteams in Riesa, Kamenz und Südbrandenburg auf, um das erfolgreiche Konzept auch hier zu etablieren“, sagt Randy Morales nach Übernahme als Exekutivdirektor.

Foto zur Aussendung gibt es unter: https://goo.gl/VLcCpx

BNI wurde 1985 von Unternehmensberater Dr. Ivan Misner in Arcadia (USA) gegründet und ist heute mit über 7.300 Unternehmerteams in nunmehr 69 Ländern auf allen 5 Kontinenten präsent. Das erklärte Ziel: Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen.

Rückfragen & Kontakt:

BNI GmbH & Co.KG

Robert Nürnberger

Leitung Brandmanagement & Communications

+43 1 308 64 61-24

r.nuernberger @ bni-no.de

www.bni.de