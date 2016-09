Sicherheitspaket – Stronach/Hagen: Die Koalition schafft doch noch Einigungen!

Wien (OTS) - „Dem so vorgestellten Sicherheitspaket ist vollinhaltlich zuzustimmen. Viel wichtiger ist aber, dass es in dieser Koalition offenbar doch noch einzelne Köpfe gibt, die über Parteigrenzen hinweg etwas zustande bringen!“, erklärt Team Stronach Sicherheitssprecher und Generalsekretär Christoph Hagen. Positiv sieht er, dass unter der Bezeichnung „Asyl-und Migrationszentren in relevanten Drittstaaten" die Forderung des Team Stronach nach Schutzzonen und Wartecamps erfüllt werden soll.

Wichtig ist für Hagen auch, „dass es beim Sicherheitskabinett kein Weisungsrecht für den Kanzler geben wird, sondern Einstimmigkeit vorgesehen ist!“ Es sei nun aber auch zu klären, wie das Parlament als Kontrollorgan im Sinne der Demokratie eingebunden wird.

