SP-Oxonitsch: Vorwürfe gegen Stadträtin Wehsely vollkommen haltlos

FPÖ hat sich längst von der Sachpolitik verabschiedet

Wien (OTS/SPW-K) - "ÖVP und FPÖ übertreffen sich mit Hetzkampagnen gegen die Sozial- und Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely. Die dreisten Anschuldigungen gegen die Stadträtin sind auf das Schärfste zurückzuweisen", reagiert der Klubobmann der SPÖ Wien, Christian Oxonitsch.

"Die FPÖ hat sich schon lange von jeglicher Sachpolitik verabschiedet und versucht nun mit dreisten Vorwürfen Stimmung zu machen. Sowohl die Stadträtin selbst, als auch die MA40 haben klar gemacht, dass es keine Weisung gab. Das ewige Diffamieren von BMS-BezieherInnen und MitarbeiterInnen der MA-40 muss endlich ein Ende haben. Es leugnet niemand, dass es unter den BMS-BezieherInnen nicht Fälle gibt, in denen Sanktionen ausgesprochen werden. Dort, wo sich jemand nicht an die Regeln hält, wird die BMS gekürzt oder zu 100 Prozent gestrichen - das ist gut und richtig so. Gerade, wenn es um Steuergelder geht, braucht es eine strenge Kontrolle - dazu steht die Stadträtin als auch die zuständige Behörde. Eine solche Hetzkampagne gegen Stadträtin Sonja Wehsely ist unterste Schublade und hat nichts mehr mit einer kritischen Oppositionsarbeit zu tun", so der Klubobmann abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at