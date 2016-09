„Ich bin für meine Rose verantwortlich“

Der Kleine Prinz im Mittelpunkt des Europäischen Tags der Sprachen im Haus der EU: Kreatives Sprachenevent für Jung und Alt - Ab Donnerstag dann in Graz

Wien (OTS) - Die Ausstellung „Der Kleine Prinz - Eine Reise durch Europas Sprachenvielfalt“ stand im Mittelpunkt des Europäischen Tags der Sprachen, der jedes Jahr am 26. September gefeiert wird. Das Haus der EU in Wien bot gestern rund um die Ausstellung von Saint-Exupérys Erzählung "Der Kleine Prinz" in 40 Sprachen Kreatives für Kinder und Jugendliche. Sie konnten Sprachen erraten, Rätsel lösen, malen, basteln oder sich schminken lassen.

Barbara Crisci vom Italienischen Kulturinstitut nahm die Kinder mit auf eine imaginäre Italien-Reise, während die katalanische Musikpädagogin Alba Cruz die Kinder mit Schminke und Pinselstrich in Schlangen und Füchse verwandelte. Sprachfüchse konnten beim Erraten von Sprachen Preise gewinnen. Ein gelungener Nachmittag und lebhafte Stimmung im Haus der EU.

Ähnlich lebhaft ging es am Abend weiter, als Dr. Susanne Schauf die Erzählung vor vollem Haus in einen europäischen Zusammenhang stellte, und die zentrale Textstelle in 28 verschiedenen Sprachen vorgetragen wurde. Höhepunkte waren der Auftritt der italienischen Theatergruppe "La Giostra" mit ihren venezianischen Masken sowie die Wienerische Version "Der klane Prinz" von Dr. Hans Werner Sokop.

Die Ausstellung zur Sprachenvielfalt tourt derzeit auf Initiative der Generaldirektion Übersetzung der Europäischen Kommission und des Europäischen Sprachen- und Kulturnetzwerks EUNIC Austria durch ganz Europa. Zum Europatag im Mai waren die Bücher bereits in Lissabon zu sehen, am Donnerstag sind sie Teil des Sprachenfestes in Graz. In Kürze landet der Kleine Prinz auf dem Planeten Sofia.

Nähere Informationen: http://bit.ly/2cphGTo, http://bit.ly/2d5nIYG

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/8202



Rückfragen & Kontakt:

Achim Braun

Tel. 01-51618-338, achim.braun @ ec.europa.eu

Facebook: http://www.facebook.com/translatingforeurope

Twitter: http://twitter.com/translatores

#EDLangs

#xl8



Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien (Schottentor/Börse)

Facebook: http://www.facebook.com/ekoesterreich

Twitter: http://twitter.com/eukommwien

#EUHaus