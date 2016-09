Rekurs gegen Konkurs der Hotel Cleaning Tirol GmbH Feldkirch

Unverzüglicher Rekurs gegen die Konkurseröffnung der Hotel Cleaning Tirol

Innsbruck (TP/OTS) - Gegen die Insolvenzeröffnung der Hotel Cleaning Tirol GmbH in Feldkirch wurde heute unverzüglich Rekurs beim OLG Innsbruck eingelegt. Das Unternehmen - welches sich auf Reinigungen in Privathaushalten in Vorarlberg konzentriert aber seit Anfang 2016 nicht mehr geschäftlich tätig ist - teilte mit, dass der eingelegte Rekurs eine volle Zahlungsfähigkeit des Unternehmens testieren wird.

