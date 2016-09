PK der Bundessparte Transport und Verkehr in der WKÖ, 4. Oktober 2016, 10:00 Uhr, WKÖ

Wien (OTS) - Welche finanziellen Auswirkungen hätte eine Erhöhung der Mineralölsteuer?

Welche Gestaltungsmöglichkeiten stehen der nationalen und internationalen Verkehrspolitik zur Verfügung?

Diese Fragen beleuchtet eine aktuelle Studie, die das Institut für Transportwirtschaft und Logistik der Wirtschaftsuniversität Wien unter der Leitung von Prof. Dr. Sebastian Kummer durchgeführt hat.

Die Ergebnisse sowie unsere jüngste Konjunkturerhebung möchten wir gerne in einer

PRESSEKONFERENZ

präsentieren, analysieren und kommentieren, zu der wir Sie herzlich einladen!

Zeit: Dienstag, 4. Oktober 2016, 10:00 Uhr

Ort: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, Bauteil B, 3. Stock, Saal B3 2

Ihre Gesprächspartner:

Ing. Mag. Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der WKÖ

Dr. Erik Wolf, Geschäftsführer der Bundessparte Transport und Verkehr

Prof. Dr. Sebastian Kummer, Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik, Wirtschaftsuniversität Wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Feedback unter sabina.bladsky @ wko.at .

Datum: 4.10.2016, 10:00 - 11:30 Uhr



Ort:

Wirtschaftskammer Österreich Bauteil B, 3. Stock, Saal B3 2

Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien



