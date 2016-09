ATV: Thür startet mit Kern

5. Staffel „Klartext" ab 10. Oktober 2016 bei ATV, PLUS: Die Doku über das "unmoderierte Duell"

Wien (OTS) - Bundeskanzler Christian Kern wird sich zum Auftakt der 5. Staffel „Klartext" den Fragen von Martin Thür stellen. Seit Mai ist der Fünfzigjährige Bundeskanzler und muss den stotternden Regierungsmotor wieder in Fahrt bringen. Dabei macht ihm nicht nur der Koalitionspartner zu schaffen, sondern auch die eigene Partei. Davor beleuchtet eine aufwändige Dokumentation die Diskussionskultur in Österreich, anhand eines ATV-Formates, dass im Präsidentschaftswahlkampf für ordentlichen Wirbel gesorgt hat. Die Doku „Bundespräsident: blamiert, beschädigt?" beleuchtet und analysiert das TV-Experiment des Jahres: Das unmoderierte TV-Duell zwischen Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen.

In acht neuen Folgen präsentiert Martin Thür den Sehern den aufregenden Politherbst. Von der US-Wahl bis zum vierten Versuch endlich einen Präsidenten in Österreich zu wählen, ATV-Klartext beleuchtet vor Ort die Entscheidungen des Jahres. Den Auftakt macht Bundeskanzler Christian Kern. Er muss neben der Flüchtlingssituation, den steigenden Arbeitslosenzahlen und der stagnierenden Wirtschaft auch noch den Koalitionspartner und die eigene Partei in den Griff kriegen. Was können sich die WählerInnen vom neuen Kanzler erwarten und was hat der Neue in seinen fast 150 Tagen im Amt bereits geschafft?

Doku zum unmoderierten Duell

Das unmoderierte Aufeinandertreffen von Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen vom Mai dieses Jahres hat national und international hohe Wellen geschlagen. ATV-Redakteur Florian Tietze hat eine Analyse vorgenommen und lässt darin Experten und Insider zu Wort kommen. Beispielsweise den ehemaligen ÖVP-Obmann Josef Taus, der 1975 selbst mit Bruno Kreisky ein legendäres unmoderiertes Duell bestritt. Außerdem Medienmanager Hans Mahr oder den ehemaligen ORF-Generalintendanten Gerhard Weis. Weiters, um den Blick von außen zu erhalten, analysieren auch die Leiterin der ZDF-Hauptstadtstudios Bettina Schausten und der ehemalige ARD-Chefredakteur Thomas Baumann die Folgewirkungen.

Factsheet „Klartext“-Auftakt am 10. Oktober 2016

ATV2

19.45 Uhr: „Klartext“, Der Kanzler - Christian Kern

ATV

22.20 Uhr: Bundespräsident: blamiert, beschädigt? – Die Doku zum unmoderierten Duell

23.25 Uhr: „Klartext“, Der Kanzler - Christian Kern

ATV.at

20.15 Uhr: on Demand unter ATV.at/klartext

