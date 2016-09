NEOS zum Welttourismustag: Belastungen und Bürokratie - Tourismuspolitik made in Austria

Sepp Schellhorn: „Es braucht eine Beseitigung von Doppelgleisigkeiten in der Vermarktung und eine Lohnnebenkostensenkung, die ihren Namen auch verdient.“

Wien (OTS) - „Der Horizont der österreichischen Tourismuspolitik reicht nicht weiter, als bis zur nächsten Jubelmeldung über neue Nächtigungsrekorde - Weitblick und Konzept sucht man leider vergebens“, kritisiert NEOS-Tourismussprecher Sepp Schellhorn die aktuellen Rahmenbedingungen der Branche anlässlich des internationalen Welttourismustages. Sinkende Umsätze, steigende Belastungen und ein überbordendes Maß an Bürokratie bringen viele Unternehmen an die Grenzen der Wirtschaftlichkeit. „Es braucht echte Reformen und keine oberflächliche Kosmetik, sonst ist der ohnehin schon stotternde Wirtschaftsmotor Tourismus schon bald Geschichte“, fordert Schellhorn ein Umdenken. Konkrete Maßnahmen zur Entlastung gebe es zur Genüge, allein der politische Wille zur Umsetzung fehlt, wie der NEOS-Wirtschaftssprecher aufzeigt: „Man muss das Rad nicht neu erfinden, die Vorschläge liegen seit Jahren am Tisch und reichen von realistischen Abschreibungsdauern, über die Beseitigung von Doppelgleisigkeiten in der Vermarktung bis hin zu einer Lohnnebenkostensenkung, die ihren Namen auch verdient“.

NEOS fordern Planungs- und Investitionssicherheit

Der Trend geht allerdings in eine andere Richtung, was auch der neueste Entwurf zur Saisonniers-Regelung für die kommende Wintersaison bestätigt: die Arbeitsgenehmigung für Bürger_innen aus Drittstaaten wird darin von derzeit zwölf auf neun Monate verkürzt. Zusätzlich soll auch die Anzahl der bewilligten Stellen weiter sinken. „Wie soll das funktionieren? Immer mehr Gäste treffen auf ein schrumpfendes Angebot und weniger Mitarbeiter“, kritisiert Schellhorn den Entwurf. Generell fordert der NEOS-Tourismussprecher das aktuelle Konzept der Kontingentsregeln zu überdenken und in das 21. Jahrhundert zu holen. „Eine Reform ist dringend nötig. Unternehmer brauchen Planungs- und Investitionssicherheit - beides ist mit dem aktuellen System nicht gegeben.“

