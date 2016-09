ÖAMTC: Missachtung des Rechtsfahrgebotes gefährdet Verkehrssicherheit

Jeder dritte Autobahnunfall ist ein Auffahrunfall

Wien (OTS) - Im Jahr 2015 verunglückten rund 3.000 Personen auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen, 50 davon tödlich. Auf Landesstraßen kamen im gleichen Zeitraum 313 Personen ums Leben. "Zwar sind Autobahnen im Vergleich zum niederrangigen Straßennetz sicherer. Dennoch wird das Fahren auf Autobahnen und Schnellstraßen von vielen Lenkern als gefährlicher empfunden. Vor allem dichtes Auffahren und die Missachtung des Rechtsfahrgebotes sind ein besonderes Ärgernis", weiß ÖAMTC-Verkehrsexperte Felix Etl. Die Statistik zeigt: Jeder dritte Autobahnunfall ist ein Auffahrunfall und damit auf zu geringen Sicherheitsabstand oder mangelnde Aufmerksamkeit zurückzuführen.

Das Rechtsfahrgebot laut StVO bedeutet, dass auf Autobahnen prinzipiell der rechte Fahrstreifen benützt werden muss. Links bleiben darf man nur im Zuge eines Überholvorgangs und wenn weiter vorne ein weiteres langsameres Fahrzeug auf der rechten Spur fährt. Wenn das Wechseln auf den ersten Fahrstreifen unzumutbar ist, weil man unmittelbar darauf gleich wieder einen Spurwechsel vornehmen müsste, darf man auf der linken Spur bleiben. Nebeneinanderfahren ist nur im Kolonnenverkehr (mindestens drei Fahrzeuge) erlaubt.

Zu wenig Abstand – ein Drittel der Autobahn-Unfälle sind Auffahrunfälle

Dennoch sieht man auf Autobahnen immer wieder Fahrer am mittleren oder linken Fahrstreifen, obwohl ein Wechsel auf den rechten Fahrstreifen problemlos möglich wäre. "Als Begründung nennen die Lenker Unwissenheit über die rechtlichen Bestimmungen, Unsicherheit und Ortsunkundigkeit. Manche sind auch der Meinung, dass sie auf der linken Spur prinzipiell schneller vorankommen", fasst der ÖAMTC-Experte die Ergebnisse aus früheren Befragungen des Clubs zusammen. Allerdings wirkt sich die Missachtung des Rechtsfahrgebotes negativ auf das Verkehrsklima und die Verkehrssicherheit aus. "Durch andauerndes Linksfahren wird der Verkehrsfluss gehemmt, es sorgt für Ärgernis oder Provokationen und andere werden zu groben Regelverstößen wie Drängeln oder Rechtsüberholen verleitet", so Etl.

"Nach Überholvorgängen muss der Lenker wieder auf den rechten Fahrstreifen wechseln – freilich abhängig vom Verkehrsgeschehen", so der ÖAMTC-Verkehrsexperte. Er warnt allerdings vor Ungeduld, denn rechts zu überholen oder nahes Auffahren sind prinzipiell verboten und gefährlich. "Mehr Aufklärung, beispielsweise über Hinweisschilder am Straßenrand, Überkopfanzeiger, Bodenmarkierungen und eine verstärkte Thematisierung in der Fahrausbildung können mithelfen, dass die gültige Vorschrift in der Praxis eingehalten wird", bekräftigt Etl abschließend.

