Feierlicher Rückblick auf 50 Jahre Bramac

Erfolgsgeschichte gibt Anlass zum Feiern

Pöchlarn (OTS) - 50 Jahre Bramac – ein Jubiläum, das gebührend gefeiert wurde. Das Unternehmen lud am 16. September geladene Gäste zum Jubiläumsfest und am 17. September die regionale Bevölkerung zum Tag der offenen Tür nach Pöchlarn. In einem großen Festzelt wurde am Freitag mit zahlreichen Kunden, Partnern und Ehrengästen aus Politik und Wirtschaft wie Finanzminister Hans Jörg Schelling und Landesrätin Petra Bohuslav das langjährige Bestehen gefeiert. Am Tag darauf nutzten bis zu tausend Besucher und Mitarbeiter beim Tag der offenen Tür das abwechslungsreiche Rahmenprogramm wie Werksführungen, Kinderprogramm sowie das kulinarische Angebot.

Im Jahr 1966 wurde der erste Baustein für das Unternehmen Bramac gelegt: Braas & Co sowie Hofman & Maculan gründeten das Unternehmen „Bramac Dachsteinwerke GmbH“ in Pöchlarn. Damit begann die Erfolgsgeschichte: Expansion in CEE sowie Joint Ventures, der Einstieg in den Solar-Bereich und die Entwicklung der Protector Plus Oberfläche sowie des 7 Grad DachSystems setzten Meilensteine für das Unternehmen.

Auf ein halbes Jahrhundert Bramac

Am 16. September 2016 lud Bramac zur Jubiläumsfeier nach Pöchlarn. Mit rund 500 Gästen feierte das Unternehmen die vergangenen erfolgreichen Jahre und blickt voller Zuversicht den kommenden Zeiten entgegen. Mit einer Werksführung wurden die Feierlichkeiten gestartet – auf dem weitläufigen Gelände präsentiert sich das Werk in Pöchlarn, wo täglich bis zu 100.000 Stück der hochwertigen Bramac Dachsteine produziert werden. Gemeinsam mit den Ehrengästen Finanzminister Dr. Hans Jörg Schelling, Landesrätin Dr. Petra Bohuslav, Dr. Alexander Maculan und dem Regional President Monier South Dr. Andrea Benincasa, hießen Bramac Geschäftsführer Dr. Michael Utvary und Marketing- und Vertriebsleiter Thomas Schöffer im Anschluss die Gäste offiziell im großen Festzelt willkommen. An diesem Abend folgte dann ein Highlight dem anderen: Der Film „50 Jahre Bramac“ zeigte die Unternehmensgeschichte mit all seinen Höhen und Herausforderungen eindrucksvoll. In einer anschließenden Interviewrunde wurde mit Kunden von Bramac – darunter Partner der ersten Stunde – und ehemaligen Mitarbeitern über 50 Jahre gelebte Partnerschaft gesprochen. Für ein Bauchmuskeltraining der etwas anderen Art sorgte Kabarettistin Angelika Niedetzky. Mit einem musikgesteuerten Feuerwerk sowie einer Live-Band und Disko fand die Veranstaltung seinen musikalischen Abschluss.

Tür und Tor weit geöffnet

Nach dem feierlichen Einläuten durch die Jubiläumsfeier am Vortag, öffnet Bramac am 17. September 2016 nochmals seine Tore. Am Tag der offenen Tür konnten Anrainer, Mitarbeiter und Familien ein spannendes Rahmenprogramm erleben: vom Frühshoppen über den Jubiläumsfilm „History – 50 Jahre Bramac“ bis hin zu einer Ausstellung über 50 Jahre Bramac. Für die Kleinsten gab es zahlreiche Stationen, die zum Spielen einluden: Riesenrutsche, Kinderschminken, Geschicklichkeitsspiele und mehr brachten die Kinderaugen zum Leuchten. Mit Preisen, fast „wie vor 50 Jahren“ lockten Köstlichkeiten wie Würstl und Grillhenderl an die Verkaufsstände. Abschließend gab es Führungen am Bramac Betriebsgelände in Pöchlarn, um das Unternehmen und den Standort besser kennenlernen zu können. Dieser Tag stand ganz im Zeichen der Besucher und ließ die Gäste hinter die Kulissen des Unternehmens blicken.

Die Bilder und Dokumente können unter diesem Link heruntergeladen werden:

http://pressecenter.putzstingl.at/News.aspx?menueid=2524

Über Bramac

Bramac Österreich ist einer der führenden Komplettanbieter von Baustoffen für das geneigte Dach. Dazu zählen neben Dachsteinen und Dachziegeln auch die dazu passenden funktionalen Dachkomponenten wie z.B. Unterdach-, Dämm- und Energiesysteme einschließlich ergänzender Dienstleistungen. Die beiden inländischen Produktionsstandorte befinden sich in Pöchlarn (NÖ) und Gaspoltshofen (OÖ). Insgesamt sind 124 Mitarbeiter in Österreich beschäftigt. Weitere Infos auf:

www.bramac.at

Rückfragen & Kontakt:

Putz & Stingl

Mag.(FH) Melanie Wallner

Externe Medienbetreuung Bramac Österreich

Badstraße 14a, 2340 Mödling

Tel.: +43 (0) 2236-2342412

E-Mail: wallner @ putzstingl.at