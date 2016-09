Ankündigung: Donnerstag Demo vor Landesregierung Salzburg gegen Gatterjagd

Tierschutz drängt auf Verbot der Gatterjagd und Aufhebung des Jagdgatters Mayr-Melnhof, das sich mitten in einem Natura 2000 Schutzgebiet befindet und gefährdete Arten bedroht

Wien (OTS) - Wann: Donnerstag 29. September 2016, 10-13 Uhr

Wo: 5020 Salzburg, Kaigasse 12-16, Amt der Salzburger Landesregierung

In allen Bundesländern werden momentan Gesetze erlassen, die die Jagd auf gezüchtete Tiere, insbesondere in Jagdgattern, einschränken oder verbieten. Nur in Salzburg versucht man, die Kritik an der Gatterjagd und den Umstand, dass 91,3 % der Bevölkerung ein Verbot wollen, auszusitzen. Das Jagdgatter Mayr-Melnhof liegt mitten in einem Natura 2000 Schutzgebiet, für das noch immer gesetzwidriger Weise keine Verordnung erlassen wurde. Unterdessen wird die Situation für die bedrohten Arten, wie den Kammmolch, dort immer schlimmer, weil Max Mayr-Melnhof hunderte Wildschweine züchtet, um sie in lustigen Treibjagden abschießen zu lassen. Und das, obwohl die Fauna-Flora-Habitatsrichtlinie der EU ganz klar Verschlechterungen in Natura 2000 Gebieten untersagt. Die Landesregierung scheint in der Hand dieses ehemaligen Adeligen zu sein, anders lässt sich nicht erklären, warum die Regierung lieber das Gesetz bricht, als einen Mayr-Melnhof bei seiner perversen Jagd auf Zuchttiere im umzäunten Gatter zu stören.

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at