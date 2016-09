FENTY PUMA by Rihanna präsentiert die Frühjahrs- und Sommerkollektion 2017 live auf TIDAL

New York (ots/PRNewswire) - Am Mittwoch, dem 28. September, organisiert die Musik- und Unterhaltungsplattform TIDAL während der Paris Fashion Week einen exklusiven Livestream der Frühjahrs/Sommerkollektion 2017 von FENTY PUMA by Rihanna - Fans in der ganzen Welt erhalten einen ersten Blick auf die neue Kollektion, die ab dem kommenden Frühjahr in den Geschäften erhältlich sein wird.

TIDAL veranstaltet um 19:30 und 20:30 MESZ ein Livestreaming beider Präsentationen - Mitglieder und Nichtmitglieder können beide Events auf FENTY.TIDAL.COM (http://fenty.tidal.com/) und über die TIDAL App verfolgen. Zusehern der Show werden während des ganzen Abends exklusive Interviews und Inhalte aus dem Backstage Bereich geboten.

"Es ist wie ein Traum, dass ich meine zweite Kollektion von FENTY PUMA by Rihanna in Paris vorstellen kann", sagte die Kreativdirektorin Rihanna. "Ich habe für diese Saison einen ganz unterschiedlichen Ansatz verfolgt und war der Meinung, dass das Thema und das Konzept am besten zu einer meiner Lieblingsstädte, Paris, passen."

Bereits kurz nach der lange erwarteten In-Store-Vorstellung ihrer Herbst/Winterkollektion 2016 am Anfang dieses Monats wird die Frühjahrs/Herbstkollektion 2017 den Käufern, der Presse, den Meinungsbildnern und der ganzen Welt auf einmalige, intime und vollständig andere Art präsentiert, die der Richtung, dem Stil und der namensgebenden Kreativdirektorin entspricht.

Mit dem FENTY-Label, verschmilzt Rihanna ihren leidenschaftlichen, unabhängigen Ansatz bei Musik und Mode mit dem unverkennbaren, sportbasierten Design von PUMA. Unerschrocken gewagt und mühelos stilvoll ist PUMA BY RIHANNA Performance neu gemischt.

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Kleidung und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Schon seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den Performance- und Lifestyle-orientierten Produktkategorien von PUMA gehören u.a. Fußball, Running, Training und Fitness, Golf und Motorsport. Das Unternehmen kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Marken wie Alexander McQueen und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Group gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und Dobotex und Brandon. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern, beschäftigt weltweit mehr als 10.000 Mitarbeiter und hat seinen Firmensitz in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.puma.com

TIDAL ist eine weltweite, erlebnisbasierte Unterhaltungsplattform, die von Künstlern aus der ganzen Welt für ihre Fans entwickelt wurde. Mitglieder von TIDAL haben Zugang zu kuratiertem Inhalt, der Künstler direkt mit ihren Fans auf verschiedene Art und Weise verbindet. Über TIDAL X bietet der Service Highfidelity-Sound, Musik in CD-Klangqualität, hoch auflösendes Video, die Gelegenheit, neue Künstler über TIDAL Discovery kennenzulernen, und einzigartige Erlebnisse. TIDAL ist in 52 Ländern verfügbar und der Katalog umfasst 42,5 Millionen Songs sowie 140.000 qualitativ hochwertige Videos. Weitere Informationen finden Sie unter www.tidal.com. Folgen Sie TIDAL auf http://facebook.com/tidal, http://twitter.com/tidalhifi und https://instagram.com/tidal/

