Großartige Herbstkonzerte im Schloss Esterházy

Die Konzertreihe classic.Esterhazy präsentiert mit Herbstbeginn am kommenden Wochenende drei hochkarätige Klassikkonzerte im Haydnsaal des Schlosses Esterházy in Eisenstadt.

Eisenstadt (OTS) - Den Auftakt der Herbstkonzerte gestaltet am Donnerstag, 29. September um 19.30 Uhr das Residenzquartett der Konzertsaison 2016/17, das französische Streichquartett QUARTET VAN KUIJK mit Werken u. a. von Mozart und Debussy. Im Rahmen eines Wandelkonzerts ist das junge Ensemble an diesem Abend im historischen Haydnsaal, im Empiresaal sowie in der Schlosskapelle des Schlosses Esterházy zu erleben.

Der Freitagabend, 30. September, 19.30 Uhr, steht ganz im Zeichen der Werke von Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven. Am Pult des CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE – BBC 2 nannte das Orchester zuletzt als „finest chamber orchestra in the world“ – steht niemand Geringeres als Sir ROGER NORRINGTON, Originalklang-Pionier und weltweit gefragter Dirigent. Am Flügel wird der 1983 geborene Schweizer Konzertpianist, FRANCESCO PIEMONTESI mit Beethovens drittem Klavierkonzert zu hören sein.

Den Abschluss der drei Herbstkonzerte feiert classic.Esterhazy am Samstag, 1. Oktober um 19.30 Uhr mit einem GALAKONZERT FÜR JOSEPH WEIGL ZUM 250. GEBURTSTAG: „Haydns Patensohn, Mozarts Freund“. Der 250. Geburtstag des Patenkindes und Komponistenkollegen Joseph Haydns rückt den späteren Wiener Vizekapellhofmeister und bedeutenden Komponisten wieder in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Unter der musikalischen Leitung von FABIO BIONDI stellen das Orchester EUROPA GALANTE, die Solisten ANA LUCIA RICHTER (Sopran) und GERMAN OLVERA (Bariton) Werke Weigls den Kompositionen der großen Zeitgenossen Mozart, Salieri und Haydn gegenüber.

Tickets & weitere Informationen:

Ticketshop Schloss Esterházy

7000 Eisenstadt

T + 43 (0) 2682 63 004 7600

E-Mail: konzert @ esterhazy.at

esterhazy.at

