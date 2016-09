EANS-DD: Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH / Mitteilung über Geschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Directors Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Personenbezogene Daten:

Mitteilungspflichtige Person:

Name: Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH (juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung)

Grund der Mitteilungspflicht:

Grund: juristische Person in enger Beziehung Beziehung: zu einer Person mit Führungsaufgaben

Person mit Führungsfunktion, welche die Mitteilungspflicht auslöst

Name der Person: Johann Breiteneder Funktion: Andere: Geschäftsführer der Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH

Angaben zum Emittenten:

LEI:

Angaben zum Geschäft:

Beschreibung: Anleihe ISIN: AT0000A1HQ07 Geschäftsart: Kauf Datum: 2016-09-26 Währung: Euro _____________________________________________ | Preis(e) | Volumen | _____________________________________________ | 101,25% |1.200.000 EUR Nominale | _____________________________________________

Gesamtvolumen: 1.200.000 EUR Nominale

Gesamtpreis: 1.215.000 EUR Durchschnittspreis: 101,25 EUR

Handelsplatz: außerhalb eines Handelsplatzes Erläuterung:

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH

Schwarzenbergplatz 5/7.1 A-1030 Wien Telefon: +43 1 513 12 41 FAX: +43 1 513 83 63 Email: j.breiteneder @ b-i-p.com WWW: www.bestinparking.com Branche: Straßenverkehr ISIN: AT0000A1HQ07 Indizes: Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch

