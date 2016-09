BDO verstärkt sein Team in Salzburg

Zum Sommerende hat die BDO Gruppe ihr Netzwerk erweitert

Wien (OTS) - Durch die Kooperation mit der Dr. Edelsbacher & Partner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH in Salzburg-Aigen verstärkt die BDO ihr Engagement im „Private Business-Segment“ (Familienunternehmen, High Networth Individuals, KMUs sowie Privatstiftungen) in Salzburg.

Thomas Kleinferchner und Gerald Huber, neue Partner der BDO in Salzburg: "Wir werden mit dem BDO Netzwerk im Rücken unsere Kunden gerade bei internationalen Projekten noch besser betreuen und freuen uns auf eine sicherlich erfolgreiche Zusammenarbeit."

„Diese neue Partnerschaft beruht auf unserer strategischen Entscheidung, die Präsenz der BDO speziell in den westlichen Bundesländern auszubauen und aufgrund unserer Kompetenz in den Bereichen Audit & Assurance, Tax & Accounting, Financial Advisory und Consulting mit effizienten Lösungen neue Kunden anzusprechen", sagt Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer der BDO Gruppe Österreich.

BDO SALZBURG GMBH - UNTERNEHMENSPORTRAIT

Geschäftsführer und Partner:

WP/StB, Gerald Huber

WP/StB, Thomas Kleinferchner

WP/StB, Michael Auer

WP/StB, Peter Bartos

WP/StB, Andreas Bernhart

WP/StB, Klemens Eiter

WP/StB, Helmut Kern

WP/StB, Stefan Kurz

Leistungsschwerpunkte:

- klassische Steuerberatung

- Stiftungsrecht in- und ausländische Stiftungen

- Internationales Steuerrecht

- Betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen, Unternehmensbewertung - Umgründungen

- Wirtschaftsprüfung

Kunden:

- Private Business (Familienunternehmen, KMUs)

- High Networth Individuals

- Privatstiftungen

BDO Salzburg GmbH

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Ernst-Grein-Straße 14a, 5026 Salzburg-Aigen

Tel. +43 662 90 537

Fax. +43 662 90 537-17

salzburg @ bdo.at

www.bdo.at

Rückfragen & Kontakt:

BDO Austria GmbH

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft



Susanna Janovsky

Head of Communications & Marketing

susanna.janovsky @ bdo.at

Tel.: +43 1 53737-422

www.bdo.at