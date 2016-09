Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 22. September 2016; Leitartikel von Peter Nindler: "Förderpolitik in alten Schläuchen"

Innsbruck (OTS) - Wenn von der Landwirtschaft Innovation gefordert wird, muss Agrarminister Andrä Rupprechter auch in seinem Bereich endlich modernisieren. Die Agrarförderungen benötigen neue Impulse, damit sie nachhaltig den Bauern nützen.

Kritische Fragen? Ja, auch diese muss sich die heimische Landwirtschaft gefallen lassen. Gerade deshalb, weil sie derzeit einen Strukturwandel und eine konjunkturelle Krise durchmacht, gleichzeitig aber mit 1,1 Milliarden Euro jährlich gefördert wird. Natürlich stellen populistische Kritiker die Subventionen an die Bauern generell in Frage, vergessen dabei allerdings, dass es sich vielfach um Leistungsabgeltungen handelt. Nur wenige Bauern sind Umwidmungsmillionäre, die wenigsten können heute noch aus dem Ertrag der Landwirtschaft leben. Im Vorjahr gingen ihre Einkommen durchschnittlich um 17 Prozent zurück. Und das, obwohl die Landwirte qualitativ hochwertige Lebensmittel produzieren und eine intakte Natur- und Kulturlandschaft für den Tourismus, die Freizeitgesellschaft und die Erholungssuchenden pflegen. Andererseits sind Fehlentwicklungen wie beim heillos überlieferten Milchmarkt den Bauern selbst und der Agrarpolitik im Allgemeinen anzulasten. Dass mit Lieferverzichtsprämien von 28 Cent für jeden nicht gelieferten Liter der Markt stabilisiert und ein Anziehen der Milchpreise erzwungen werden soll – für diese öffentlichen Maßnahmen hält sich das allgemeine Verständnis jedoch in Grenzen. Sie nähren vielmehr das Misstrauen, dass die Agrarpolitik stets mit Geld und kaum mit strukturellen Taten auf Krisen in der Landwirtschaft reagiert. Die Kritik des Rechnungshofs an der wenig zielgerichteten Investitionsförderung von EU, Bund und Ländern verstärkt diesen Eindruck.

715 Millionen Euro fließen dafür bis zum Jahr 2020, doch offenbar fehlt eine Strategie, damit die Bauern tatsächlich und einkommensmäßig nachhaltig davon profitieren. Zwar sind Unterstützungen für Strukturverbesserungen in der landwirtschaftlichen Erzeugung „nur“ der drittgrößte Förderbereich, doch er symbolisiert insgesamt die Schwäche des österreichischen Fördersystems. Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) ist gefordert, endlich transparente, nachvollziehbare und wirkungsvolle Förderkriterien vorzulegen. Wie sollen die Bauern innovativ gefördert werden, wenn die Subventionen weiterhin durch alte Schläuche fließen? Je besser die öffentlichen Gelder in der Landwirtschaft wirken, desto größer wird ihre Akzeptanz in der Gesellschaft sein.

Die Landwirtschaftspolitik hat hier eine Bring-, die Bauern gleichermaßen eine Holschuld. Dass alles beim Alten bleiben soll, diese Zeiten sind längst vorbei.

