Nationalrat – Lipitsch: Petitionsausschuss behandelt 43 Anliegen

Wien (OTS) - Der SPÖ-Sprecher für Petitionen und BürgerInneninitiativen Hermann Lipitsch betonte in seiner Rede zu den Sammelberichten des Petitionsausschusses die Bedeutung der einzelnen BürgerInneninitiativen und Petitionen für die parlamentarische Arbeit. „Auch wenn nicht immer alle Anliegen der Initiativen direkt umgesetzt werden können, sind die einzelnen Petitionen und Initiativen wichtig, um die parlamentarische Debatte voranzutreiben. Sie sind sozusagen ein Katalysator für die parlamentarische Arbeit“, so Lipitsch. In diesem Zusammenhang hebt Lipitsch zwei besonders erfolgreiche Petitionen hervor, zum einen eine Petition, die das Bestbieterprinzip für den öffentlichen Regional- und Nahverkehr umsetzen will und zum anderen die Petition „Ehe-gleich“, die das Eheverbot für schwule und lesbische Paare aufheben will. „Die Petition „Ehe-Gleich kann man noch immer auf der Webseite des Parlaments elektronisch unterstützen“, so Lipitsch. ****

„Die beiden Petitionen sind ein deutlicher Beweis wie wichtig die Anhörung von BürgerInnenanliegen ist!“, so Lipitsch. In dieser Legislaturperiode gab es bereits sechs Anhörungen. Außerdem verweist Lipitsch auf Neuerungen im Petitionsausschuss, so seien mehrere Anhörungen erfolgt, beziehungsweise fand auch ein reger Austausch mit BürgerInneninitiativen aus anderen Staaten statt. „Das war wichtig, um die Sicht- und Arbeitsweise der anderen Staaten kennenzulernen und so auch den Petitionsausschuss im österreichischen Parlament weiterzuentwickeln“, so Lipitsch. In diesem Zusammenhang hebt der SPÖ-Petitionssprecher die von Luxemburg behandelten „Themenpakete“ hervor: „Diese Methode ist vor allem bei sehr umfangreichen Themen wie zum Beispiel CETA oder TTIP wichtig“, so Lipitsch. (Schluss) rm

