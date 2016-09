SPÖ Kärnten: Kärntner Lebensmittel in Kärntner Einrichtungen

Seiser, Redecsy: KABEG nimmt Vorreiterrolle ein – 83 Prozent der Lebensmittel aus regionalem Handel

Klagenfurt (OTS) - In öffentlichen Einrichtungen heimische, biologische und damit hochwertige Lebensmittel zu forcieren, ist nicht nur ein Gebot der Stunde. „Schon seit Jahren leistet das von LHStv.in Beate Prettner geführte Gesundheitsreferat diesbezüglich eine Vorbildfunktion“, stellen SPÖ-Klubobmann LAbg. Herwig Seiser und Gesundheitssprecher LAbg. David Redecsy fest.

In einem ersten Schritt werden seit 2002 durch die Initiative „Gesunde Gemeinde“ Bauern aus der Region im Bereich der gesunden Ernährung mit Projekten und Maßnahmen unterstützt. Auch zahlreiche „Gesunde Schulen“ und „Gesunde Kinderkärnten“ setzen „regional-kulinarische“ Schwerpunkte.

In einem zweiten Schritt liegt der Fokus auf öffentlichen Einrichtungen: Eine Vorreiterrolle nimmt die KABEG ein. Sie bezieht bereits mehr als 83 Prozent ihrer Lebensmittel aus dem regionalen Handel. „Eine eigens dafür eingerichtete Arbeitsgruppe will den Bezug von Kärntner Produkten nun noch weiter steigern“, verweist Gesundheitssprecher LAbg. David Redecsy auf Initiativen von Gesundheitsreferentin Prettner.

Unter anderem soll in allen öffentlichen Einrichtungen des Landes (Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen, Kindergärten etc.) der Beschaffungsvorgang von heimischen Lebensmitteln mit einer neuen Richtlinie unterstützt werden: Vor allem die Qualität inklusive ökologischer Kriterien (z.B. AMA-Gütesiegel, Haltungsformen, Transportwege) wird den Ausschlag geben. Außerdem sollen sämtliche Produktkategorien in kleinen Losen ausgeschrieben werden, um damit verstärkt heimische Kleinproduzenten und regionale Händler mit ins Boot zu holen. Die Devise muss heißen: „Die besten Kärntner Produkte in öffentlichen Einrichtungen.“

