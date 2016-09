Über 2.000 BesucherInnen bei DSE-Jobmesse PERSPEKTIVE: 16

Jobs, Information und Beratung für Arbeitssuchende aus Wien

Wien (OTS) - Auf der Jobmesse PERSPEKTIVE: 16, veranstaltet vom Wiener Dachverband für sozial-ökonomische Einrichtungen (DSE-Wien), hatten rund 2.200 BesucherInnen die Gelegenheit, über 30 sozialintegrative Betriebe aus Wien kennen zu lernen, sich Informationen zu aktuellen Stellenangeboten zu holen und sich individuell beraten zu lassen. Das ist ein Rekord an TeilnehmerInnen für die neunte Jobmesse des DSE-Wien, die zum zweiten Mal im Wiener Rathaus stattfand. Es konnten rund 50 Jobs in sozialintegrativen Unternehmen unmittelbar vergeben werden, zahlreiche Vorstellungsgespräche wurden vereinbart.

Beschäftigung, Beratung und Qualifizierung

Sozialintegrative Unternehmen (SIU) bieten am Arbeitsmarkt benachteiligten Menschen Unterstützung auf dem Weg zum Job durch Beschäftigung, Beratung und Qualifizierung. „Im sozialintegrativen Unternehmen werden Menschen durch ‘Training on the Job‘ weitergebildet, sie können Vertrauen in sich selbst und ihre Fähigkeiten fassen, und haben durch angepasste Qualifizierungsschritte die Chance, wieder in den regulären Arbeitsmarkt einzusteigen. Ziel ist es, einen Job zu finden, den sie dauerhaft halten können“, erklärte Thomas Rihl, Präsidiumsmitglied des DSE-Wien. „Auch für Asylberechtigte können sozialintegrative Unternehmen ein Ort sein, um mitgebrachte Kompetenzen zu validieren und den Sprung in der Arbeitsmarkt zu schaffen.“

Sozialintegrative Unternehmen bieten befristete Beschäftigung an, um den Weg zurück in den regulären Arbeitsmarkt zu ebnen – so können Fähigkeiten und Qualifikationen erworben werden, die langfristig die Karrierechancen verbessern. Oft handelt es sich um Teilzeitstellen – weil z.B. daneben noch Zeit bleiben muss für eine begleitende Ausbildung oder Betreuungspflichten wahrgenommen werden müssen. SIUs zahlen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kollektivvertraglich vereinbarte Gehälter und bieten somit keine so genannten „Ein-Euro-Jobs“ an: „Ein existenzsicherndes Einkommen ist ein wesentlicher Aspekt von Arbeitsmarktintegration“, betont Thomas Rihl.

Individuelle Lösungen finden

Auch zahlreiche Beratungs- und Betreuungsorganisationen waren auf der Jobmesse vertreten, die „sehr gezielt individuell beraten und bei der Problemlösung unterstützen, die einer Arbeitsmarktintegration im Weg stehen können“, erläuterte Daniela Schallert, Präsidiumsmitglied des DSE-Wien. „Wir holen mehr Wirtschaftsbetriebe ins Boot, die bereit sind, neue Wege auszuprobieren und Menschen eine Chance zu geben, die einen schwierigen Weg hinter sich haben und nun mit neuer Energie durchstarten wollen. Wir wünschen uns durchaus noch mehr mutige Unternehmen, um gemeinsam mehr zu erreichen!“

Der DSE-Wien empfiehlt auch eine offensivere Beauftragung durch öffentliche Auftraggeber: „Öffentliche Dienstleistungs- oder Produktionsaufträge können laut EU-Vergaberichtlinie bevorzugt an Unternehmen vergeben werden, die benachteiligte Personen beschäftigen. Dies sollte bei der Novellierung und Anwendung des Vergaberechts berücksichtigt werden, um Arbeitsplätze für jene, die sie am dringendsten brauchen, zu schaffen und zu sichern“, so Daniela Schallert.

Zusammenarbeit bringt Erfolge

AMS Wien, Sozialministeriumservice, Schuldnerberatung des Fonds Soziales Wien, MA 40 (Sozialamt) und Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) waren ebenfalls mit Infoständen vertreten. AMS-Geschäftsführerin Petra Draxl betonte, dass „die Anzahl der verfügbaren Plätze in sozialintegrativen Unternehmen in den letzten Jahren laufend erhöht wurde – im Dezember starten wir zusätzlich mit Back to the Future ein völlig neues Programm für 200 junge, arbeitsfähige Mindestsicherungs-BezieherInnen: Ziel ist der Erwerb von Arbeitserfahrungen und Fertigkeiten, mit denen ein erfolgreicher Einstieg ins Berufsleben klappen kann“, so Draxl. „Ein sozialintegrativer Betrieb braucht aber immer Unternehmen im regulären Arbeitsmarkt, damit Personen in eine fixe Beschäftigung übergeführt werden können. Ein Beispiel dafür ist die in Kooperation von Caritas Wien und Spar geführte Supermarkt-Filiale im 10. Bezirk“, ergänzte Draxl.

Ausbildung als zentraler Schlüssel

Tanja Wehsely, stv. Vorstandsvorsitzende des waff, hob ebenfalls die Wichtigkeit von Ausbildung hervor: „Ausbildung ist das Herzstück des Qualifikationsplans Wien 2020. Ziel dieser gemeinsamen Strategie von Stadt, Bund und Sozialpartnern ist es, WienerInnen mit höchstens Pflichtschulabschluss zu einer besseren Ausbildung zu verhelfen. Wir widmen uns aber auch verstärkt der Umsetzung der Ausbildungspflicht bis 18, um sicherzustellen, dass diese Ausbildung auch tatsächlich zu qualifizierten Abschlüssen führt und ein guter Einstieg in den Arbeitsmarkt möglich ist.“

Anhand von Beispielen aus den Tätigkeitsbereichen der sozialintegrativen Betriebe, wie zum Beispiel Gastronomie, Renovierung oder Rad- und Autowerkstätte wurde auf der Jobmesse praxisnah gezeigt, welche Jobs in Sozialintegrativen Unternehmen verrichtet werden. In Workshops bekamen die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich und ihre Kompetenzen zu präsentieren und dazu Feedback von erfahrenen TrainerInnen einzuholen. Zudem wurden vor Ort professionelle Bewerbungsfotos angefertigt und den Leuten mitgegeben.

Schwierige Arbeitsmarktsituation in Wien

Christoph Parak, Geschäftsführer des DSE-Wien, konnte sich über den heurigen Rekord an Jobmesse-TeilnehmerInnen nicht recht freuen: „In Wien ist die Situation für Arbeitsuchende derzeit alles andere als rosig: Auf jede beim AMS gemeldete offene Stelle kommen rund 22 Arbeit suchende Menschen. Im unqualifizierten Bereich stehen in Wien jeder offenen Stelle sogar rund 44 Arbeitsuchende gegenüber.“

Egal ob Ältere, Frauen, gering Qualifizierte, Behinderte, Menschen mit Migrationshintergrund und auch AkademikerInnen – sie alle sind vermehrt mit Langzeitarbeitslosigkeit konfrontiert. „Umso wichtiger ist es, Arbeitsuchenden in Wien die Möglichkeit zu geben, an einem Ort mit den Wiener arbeitsmarktpolitischen DienstleisterInnen ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen und neue Möglichkeiten zu entdecken. Ich bin mir sicher, dass wir auch 2017 eine Jobmesse organisieren werden“, so Parak abschließend.

Der Wiener Dachverband für Sozialökonomische Einrichtungen vertritt seit 2001 Organisationen, die langzeitbeschäftigungslose Menschen beraten, qualifizieren und beschäftigen. Die Interessenvertretung repräsentiert über 50 Betriebe und Beratungseinrichtungen, hinter denen 33 Trägerorganisationen stehen.

