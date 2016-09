Gemeindespitäler: Konstruktive Gespräche zwischen Ärztekammer und KAV

Krankenanstaltenverbund kommt in allen wesentlichen Streitpunkten der Ärztekammer entgegen – Streikmaßnahmen am 26. September 2016 abgesagt

Wien (OTS) - In seiner mittlerweile fünften Sitzung hat das fraktionsübergreifende Aktions- und Streikkomitee der Wiener Ärztekammer die Zwischenergebnisse der derzeitigen Verhandlungen im Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) begrüßt. Der Streikbeschluss für Kampfmaßnahmen am 26. September 2016 wird aufgrund der ersten positiven Gespräche vorübergehend ausgesetzt. ****

In den ersten Verhandlungen wurde eine neue Richtlinie zu den 12,5-Stunden-Nachtdiensten sowie eine neue Regelung zu den Nachtdienstreduktionen vereinbart. In beiden Bereichen werden die ärztlichen Teams massiv in die Gestaltung miteinbezogen, damit es zu keiner Patientengefährdung kommt. Das bedeutet konkret, dass bereits Oktober-Dienstpläne für die Ärzteschaft wieder aufgeschnürt werden können und Nachtdienstreduktionen sowie 12,5-Stunden-Schichtdienste nicht so wie angeordnet umgesetzt werden müssen.

In den nächsten Tagen wird ein Team aus KAV-Generaldirektion und Ärztevertretern in allen Spitälern des KAV die umstrittenen Maßnahmen genau begutachten. Umstellungen werden dort zurückgenommen, wo Patienten gefährdet sind. Bei den Überstunden einigte man sich darauf, dass diese weiterhin gemacht und bezahlt werden. Zudem wurden weitere Gespräche zu Themen wie Betriebsklima, Ärzteausbildung und ärztlichen Personalbedarf beschlossen.

Auf Basis dieser Eckpfeiler fordert die Ärztekammer, dass die konkreten Maßnahmen nun „möglichst rasch“ umgesetzt werden müssten. "Sollten die Zusagen seitens der Stadt Wien und des KAV nicht eingehalten werden, werden weitere Streikmaßnahmen durchgeführt“, verlautete es aus der Ärztekammer. (ast)

