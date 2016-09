Ägyptische Gemeinde in Österreich lehnt Pläne für EU-Flüchtlingsabkommen mit General Sisi strikt ab

Pläne von Bundeskanzler Kern und Außenminister Kurz widersprechen den Prinzipien der Menschenrechte

Wien (OTS) - Die Ägyptische Gemeinde in Österreich nimmt die beim UNO-Flüchtlingsgipfel in New York geäußerten Pläne von Bundeskanzler Kern und Außenminister Kurz für ein EU-Flüchtlingsabkommen mit Ägypten mit größter Verwunderung zur Kenntnis.

In Wirklichkeit läuft ein solches EU-Flüchtlingsabkommen mit Ägypten nur auf eine politische Aufwertung der Diktatur von General Sisi hinaus. Bekanntlich kam dieser am 3. Juli 2013 durch einen Militärputsch gegen die erst demokratisch gewählte Regierung von Präsident Morsi an die Macht. Seitdem ließ das Regime mindestens 6.000 Menschen töten. Fast 80.000 Menschen sitzen in Gefängnissen. In zahlreiche Schauprozesse gegen die Opposition wurden wiederholt mit einem Schlag hunderte Menschen zum Tode verurteilt. Die von der EU bereits genannten acht Milliarden Euro für Ägypten würden darüberhinaus einen solchen Deal auch noch zu einem einträglichen Geschäft für den Diktator machen.

Ibrahim Ali, Sprecher des Koordinationsrates der Ägyptischen Gemeinde, stellt fest: „Wir Ägypter sind empört über ein solches Flüchtlingsabkommen mit General Sisi. Diese Diktatur ist ein Feind sowohl für das ägyptische Volk als auch für die syrischen Flüchtlinge. Und für all diese Verbrechen will die EU General Sisi jetzt auch noch belohnen?!“

Rückfragen & Kontakt:

Ibrahim Ali (Sprecher des Koordinationsrates der Ägyptischen Gemeinde)

Tel.: 0699 10 53 58 12

ibrahim.ali @ chello.at