Mitterlehner: Kanada-Abkommen nützt Exportland Österreich und sichert Arbeitsplätze

Arbeitsgespräch mit kanadischer Handelsministerin Chrystia Freeland zum Handelsabkommen der EU mit Kanada - Mitterlehner für "Gemeinsame Erklärung" mit rechtsverbindlichem Charakter

Wien (OTS/BMWFW) - Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner hat am Mittwochnachmittag die kanadische Handelsministerin Chrystia Freeland in Wien getroffen, um über das geplante Handelsabkommen der Europäischen Union mit Kanada (CETA) zu sprechen. „Als exportorientiertes Land brauchen wir gute Handelsverträge wie mit Kanada, um auch in Zukunft im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Davon hängen auch auf anderen Ebenen Arbeitsplätze und Investitionen in Österreich ab“, sagte Mitterlehner bei einem Pressetermin nach dem Arbeitsgespräch. In dieser Frage gehe es auch um die internationale Glaubwürdigkeit und Reputation Österreichs als erfolgreiche Handelsnation.

„Wir haben heute konkrete Probleme diskutiert und sind der Ansicht, dass sie sich alle interpretativ und auf Basis des Vertrags lösen lassen“, verwies Mitterlehner auf die von ihm unterstützte gemeinsame Erklärung zwischen der EU und Kanada. Dieser Zusatz zum Abkommen werde einen rechtsverbindlichen Charakter haben. „Auf dieser Basis hoffen wir, auch unseren Koalitionspartner zu einer positiven Entscheidung in der Bundesregierung zu bewegen. Die Vorbehalte lassen sich sachlich ausräumen“, bekräftigte Mitterlehner. Rückenwind dafür gebe auch das positive Votum der deutschen SPD zum Handelsabkommen.

So wie bisher wird sich Wirtschaftsminister Mitterlehner auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass insbesondere der Investitionsschutz von der vorläufigen Anwendbarkeit des Abkommens ausgeschlossen wird, da hier mitgliedstaatliche Kompetenzen betroffen sind. Dieser Bereich könnte also erst nach der Ratifizierung durch die nationalen Parlamente in Kraft treten. Diese Linie entspricht auch der abgestimmten Position der Bundesregierung und wurde so bereits mehrfach auf europäischer Ebene eingebracht.

