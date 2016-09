CETA – Stronach/Dietrich: Globalisierung ist nicht das Allheilmittel

Verantwortungsvoller Umgang mit Abkommen, die sich nicht nur auf den Handel beziehen

Wien (OTS) - „Globalisierung ist gut, aber nicht das Allheilmittel und ohne Rahmenbedingungen ist man der Globalisierungsverlierer. Wenn man die kritische Meinung der Experten bei der parlamentarischen Enquete zu CETA und TTIP ernst nimmt, kann man sich nicht einfach hierherstellen und diesem Freihandelsabkommen zustimmen“, erklärte Team Stronach EU-Sprecherin Waltraud Dietrich im Zuge der Kurzen Debatte. „Es ist mehr als richtig, verantwortungsvoll mit Abkommen umzugehen, die sich nicht nur auf den Handel beziehen. Und es ist wichtig, einheitliche Standards und einheitliche Reglements diesbezüglich zu schaffen“, forderte Dietrich.

„Das ist kein Handel auf Augenhöhe. Etwa die Kernarbeitszeiten werden von Kanada nicht vollzogen. Die Arbeitnehmer sind hier einfach nicht geschützt und ich frage: wo bleibt die kritische Stimme des ÖAAB? Es kann nicht sein, dass hier nur Politik für Großkonzerne gemacht wird und die kleinen Unternehmen bleiben letztendlich auf der Strecke“, mahnte die Team Stronach Sozialsprecherin mit Verweis auf die Versprechungen von Wirtschaftswachstum im Zuge der EU-Osterweiterung und die darauffolgenden Firmenpleiten. „Es gibt unterschiedliche Studien, aber die alarmierendste ist die Studie einer US-Universität, welche besagt, dass die EU durch CETA rund 200.000 Arbeitsplätze verlieren wird“, so Dietrich besorgt.

„CETA ist die Entmachtung der Parlamente. Ein Ausschuss feilt im stillen Kämmerchen an der Veränderung der Anhänge und wir wissen im Endeffekt nicht mal, was drinnen steht“, erklärte Dietrich und kritisierte in diesen Zusammenhang auch Bundeskanzler Kern, denn „derjenige, der die Abstimmung durchführt, wusste in der ZIB 3 nicht, was CETA genau ist. Ich frage mich, was ist der neue Deal von Kern? Ein klares Nein zu CETA von der Bevölkerung, ein klares Nein der Parteikollegen bei der SPÖ-Abstimmung und dann zu einem Ja, aber umgeformt durch den Bundeskanzler - wird das der New Deal? Ist das der neue Stil, das neue Engagement?“

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub

++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at