Lavazza Kalender 2017: „We Are What We Live“

Fotograf Denis Rouvre zeigt die Symbiose zwischen Mensch und Natur

Wien (OTS) - Am 20.9. wurde in Mailand der Lavazza Kalender 2017 präsentiert: Als abschließender Teil der Trilogie der „Earth Defenders“ ist der neue Kalender – wie auch seine Vorgänger – in Zusammenarbeit mit Slow Food entstanden. Unter dem Motto „We Are What We Live“ stellt der international ausgezeichnete französische Fotograf Denis Rouvre in zwölf Diptychons Menschen und deren Lebensräume in Südostasien vor, in denen Slow Food und Lavazza mit Projekten aktiv ist – von Indien nach Laos und Vietnam, von Sri Lanka nach Indonesien. In den Fotografien steht das Gesicht des Protagonisten einer Landschaft so gegenüber, dass daraus eine Überlagerung der Charakterzüge von Mensch und Natur entsteht. Jedes Portrait ist damit eine Landschaft und jede Landschaft wird schließlich auch zum Portrait.

Vorgestellt wird der Lavazza Kalender „We Are What We Live“ auch im Rahmen von Terra Madre Salone del Gusto 2016 (Turin, 22.–26. September), dem alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Kulinarik-Forum und Event. Zur Feier des 20-jährigen Bestehens von Slow Food und der von Beginn an bestehenden soliden Partnerschaft mit Lavazza, ist der Salone del Gusto heuer in ganz Turin erlebbar.

Der Lavazza Kalender 2017 ist zur Unterstützung der Projekte auf store.slowfood.it in limitierter Auflage käuflich erhältlich.

