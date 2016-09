BV-Stv. Jagsch: FPÖ hinkt wieder einmal hinter her

Antrag zur U5-Streckenführung von SPÖ längst gestellt

Wien (OTS/SPW-K) - Verwundert zeigt sich der Hernalser Bezirksvorsteherin-Stellvertreter Peter Jagsch (SPÖ) über die heutigen Äußerungen der Bezirksblauen zur künftigen Streckenführung der U-Bahnlinie U5: „Den Vorstoß, die U5 künftig nicht nur bis zum Elterleinplatz, sondern bis zur Vorortlinie zu führen, haben wir schon längst formuliert und bei den zuständigen Stadtratbüros von Maria Vassilakou und Ulli Sima einen Antrag dazu eingebracht.“

Und weiter: „Wir freuen uns natürlich, wenn wir von den Freiheitlichen dazu Unterstützung bekommen, allerdings kommt diese um Tage zu spät. Die FPÖ hinkt wieder einmal hinter her.“

Erst am 14. 9. 2016 teilte die Bezirksvorsteherin in der Sitzung der Bezirksvertretung die Beantwortung der gestellten Anträge mit. Es gab keine einzige Wortmeldung der FPÖ dazu, da die Antworten im Sinne der S45 ausfielen. Sich jetzt als Öffi-ExpertInnen darzustellen, mutet einigermaßen seltsam an“, so Jagsch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Mag.a Lisa Miletich

+43 1 4000 81929

lisa.miletich @ spw.at

http://www.rathausklub.spoe.at