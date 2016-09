Handelsobmann Trefelik begrüßt Einstellung von „Rasen am Ring“ warnt aber vor jeglichen weiteren Ringsperren

Wegfall der ganztägigen Sperre der Ringstraße ist positiv - Jede weitere Ringsperre schadet jedoch der Wirtschaft und der Standortqualität der Stadt

Wien (OTS) - „Einerseits finde ich es erfreulich, dass die Organisatoren der Aktion ‚Rasen am Ring‘ erkannt haben, dass diese ganztägige Sperre der Ringstraße negative Auswirkungen auf die Wirtschaft hat und diese daher einstellen werden. Auf der anderen Seite finde ich es absurd, stattdessen eine 2-stündige Demo um 17.00 Uhr für 200 Personen anzusetzen und dafür den Ring ab der Operngasse zu sperren. Jede Ringsperre - verstärkt durch die breite mediale Ankündigung - schadet dem Handel in der City“, meint der Obmann der Sparte Handel Rainer Trefelik. Radiomeldungen wie „Meiden Sie großräumig die Innenstadt“ seien arbeitsplatzgefährdend.

Letztes Jahr hat es über 100 Ringsperren gegeben, wegen Demonstrationen, Spaßveranstaltungen und Laufevents. „Jede einzelne Sperre ist ein Stich ins wirtschaftliche Herz der Stadt. Wenn die Ringsperren so munter weitergehen, sehe ich Wien stark gefährdet, an Standortqualität und Wirtschafts-Ranking zu verlieren“, befürchtet der Handelsobmann. Schließlich ist gerade die Innenstadt eines der pulsierenden Shopping-Herzen Wiens. Wirtschaftsstandorte stehen zunehmend im internationalen Wettbewerb. Dabei ist die Lage und Erreichbarkeit für Kunden und Lieferanten ein essentieller Faktor für Standortqualität. Die Ringstraße ist nicht nur wesentliche Verkehrsader für den Individualverkehr, sondern auch Anlieferstrecke für Lieferanten und Zufahrtsroute für Kunden. „Ich schließe mich auch der Ansicht des ÖAMTC an, dass die logische Verringerung des Verkehrs am Sonntag nicht gleich zu einer generellen Forderung nach einem autofreien Ring an diesem Tag führen kann“, so Trefelik.

