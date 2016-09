Sachlich nicht gerechtfertigt und Zuständigkeitsbereich verfehlt

Der Vorstoß des Hauptverbandes zur „Nebentätigkeitsverbot“ für angestellte Ärzte zeugt von dringendem Reformbedarf, allerdings innerhalb des Hauptverbandes

St. Pölten (OTS) - „Der jüngste Vorstoß des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger, wonach angestellte Ärzte keine freiberufliche Nebentätigkeit mehr ausüben sollten, entbehrt jeder sachlichen Grundlage“, meint die Landtagsabgeordnete Dr. Gabriele Von Gimborn (BürgerLandtag). „Wenn angestellte Ärzte noch ein paar Stunden pro Woche eine freiberufliche Nebentätigkeit als Wahlarzt ausüben, dann kann weder der Arbeitnehmerschutz verletzt sein, noch kann eine „unlautere Mitbewerberschaft“ zum Spital bzw. ein Sicherheitsrisiko für die Patienten bestehen. Dieses Thema ist daher vollkommen verfehlt“, so Dr. Von Gimborn.

Die Allgemeinmedizinerin ortet ein reines Ablenkungsmanöver: „Und selbst wenn in dieser Angelegenheit ein Problem bestünde, was hat dann der Hauptverband der Sozialversicherungsträger damit zu tun? Möchte man von den unzähligen echten und teilweise massiven Problemen im Gesundheitssystem ablenken, für deren Lösung der Hauptverband zuständig ist und seit Jahren nichts unternimmt?“

Hauptverband soll sich um seine Probleme kümmern und Lösungen anbieten

„Unter Betrachtung der Situation im Kassenbereich kann man diese Idee getrost als Schnapsidee bezeichnen“, findet MR Dr. Herbert Machacek, ebenfalls Abgeordneter im Landtag (BürgerLandtag) und Allgemeinmediziner. „Die Sozialversicherungen können längst nicht mehr den Versicherungsschutz der Pflichtmitglieder über die Kassenärzte gewährleisten. Tausende Wahlärzte – von denen zahlreiche in den Spitälern arbeiten - sorgen dafür, dass das System nicht zusammenbricht. Den verschiedenen Schätzungen entsprechend werden etwa zehn bis 20 Prozent der medizinischen Leistung im niedergelassenen Bereich bereits abseits des Kassensystems erbracht und von den Patienten trotz Pflichtversicherung privat bezahlt.“

Der Hauptverband kümmert sich mit diesem Thema daher eindeutig sehr unsachlich um Dinge, für die er gar nicht zuständig ist. „Auf der anderen Seite werden die Probleme, die in den Bereich des Hauptverbandes fallen und dringend gelöst werden müssten, noch nicht einmal angedacht. So etwa eine Überarbeitung und Harmonisierung der unzähligen und veralteten Leistungskataloge, die längst keine moderne Medizin mehr abbilden“, so Dr. Machacek.

Hauptverband: Zu groß, zu teuer und mit politischen Versorgungsposten ausgestattet

Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger zeigt allerdings wieder einmal auf, dass sehr wohl Reformbedarf im Gesundheitssystem in Österreich herrscht. „Und zwar zunächst einmal beim Hauptverband selbst. Viel zu groß und mit unzähligen „politischen Versorgungsposten“ ausgestattet, kommt er seinem Zweck nicht nach. Sondern bringt stattdessen Vorschläge, welche die durch ihn selbstverschuldeten bzw. trotz eindeutigem Zuständigkeitsbereich nicht gelösten Probleme noch verschärfen würden“, so Dr. Von Gimborn weiter.

„Wir bekennen uns grundsätzlich zur Beibehaltung des solidarischen Gesundheitssystems. Solidarität bedeutet aber auch, dass die Systematik der Beiträge sowie die ermöglichten Leistungen für alle Versicherten gleich sein müssen“, meint Dr. Machacek. „Das hat natürlich für alle Kassen zu gelten, eine Zusammenlegung und/oder Reduktion der Kassen ist daher zu prüfen. Das wäre eine der Aufgaben des Hauptverbandes. Und das Geld der Versicherten muss auch für die Versorgung der Versicherten verwendet werden. Das sicherzustellen wäre ebenso eine Aufgabe des Hauptverbandes, die jedoch nie von seinen Vertretern thematisiert wird.“

Hauptverband der Sozialversicherungsträger entschlacken, verkleinern und ggf. abschaffen

Eine dramatische Entschlackung und Verkleinerung bzw. sogar eine Abschaffung des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger parallel zu anderen notwendigen Reformen ist daher aus Sicht der beiden Landtagsabgeordneten ebenfalls zu prüfen bzw. bei Bedarf einzuleiten.

Das gesundheitspolitische Konzept des PatientenLandtags:

http://www.patientenlandtag.at/gesundheitspolitisches-konzept.html

