SP-Stürzenbecher: Verschiebung der BV-Wahl war nicht möglich

Austausch der Wahlkarten einzige Möglichkeit

Wien (OTS/SPW-K) - „Die NEOS sind offenbar nicht dazu bereit, demokratische Entscheidungen zu akzeptieren“, wundert sich der Jurist und Landtagsabgeordnete, Kurt Stürzenbecher. 25.143 Wahlberechtigte haben in der Leopoldstadt am 18. September 2016 völlig gesetzeskonform ihre Stimme abgegeben. 3.170 Wahlberechtigte, die eine beschädigte Wahlkarte erhalten hatten, wurden vom Magistrat nachweislich kontaktiert, um diesen ihr Stimmrecht zu wahren.

2.371 Personen haben ihre Wahlkarte getauscht.

Hier von einem „Chaos“ und „Schlamperei“ zu sprechen, ist wohl nicht zutreffend. "Auch alle 799 Wahlberechtigen, die ihre Wahlkarte nicht getauscht haben, wurden unverzüglich telefonisch, per E-Mail oder brieflich kontaktiert. Die einzige Alternative zum Austausch der Wahlkarten wäre gewesen, alle schadhaften Wahlkarten als ungültig zu werten. Frau Meinl-Reisinger weiß genau, dass man eine Wahl nicht ‚mir nichts, dir nichts’ verschieben kann. Noch am 5. September, zwei Wochen vor der Wahl, sagt sie selbst in einer Aussendung, dass die Verschiebung rechtlich gar nicht möglich ist. Jetzt stellt sie sich hin und meint, sie wollte die Wahl eh immer schon verschieben“, so Stürzenbecher. „Tatsächlich ist für die Verschiebung einer Wahl in Wien eine Vorlaufzeit von 11 Tagen notwendig, diese war schlichtweg nicht gegeben. Die NEOS sollten endlich aufhören, die Leopoldstädterinnen und Leopoldstädter zu verunsichern und wenigstens ein Minimum an demokratischem Verantwortungsbewusstsein entwickeln“, schließt Stürzenbecher.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at