Radio Ö24 - Marktanteil verdoppelt! Nächster Rekord, Höhenflug nach Relaunch geht weiter.

100% Marktanteilszuwachs,70% mehr Reichweite in der Kernzielgruppe. Radio Ö24 weiter im Aufwärtstrend!

Wien (OTS) - Der Radiotest für das erste Halbjahr 2016 bestätigt:

das innovative Konzept von Radio Ö24 kommt bei den Hörern und Hörerinnen immer besser an.

Der Marktanteil in der Kernzielgruppe 14-49 verdoppelte sich im 1.HJ 2016 im Vergleich zum offiziell veröffentlichten Radiotest 1. HJ 2015 um fantastische 100 Prozent – von 3 auf 6 Prozent - und erreicht damit ein neues Rekordergebnis in der Zielgruppe 14-49 (Mo-Fr)! Auch in der Tagesreichweite gibt es einen fulminanten Zuwachs von 70 Prozent, von 2 auf 3,4 Prozent. (14-49, Mo-Fr)

Damit ist klar: Radio Ö24 schwimmt weiter kontinuierlich auf der Erfolgswelle und kann erstmals einen derart hohen Marktanteil in der Zielgruppe (14-49, Mo-Fr) vorweisen.

Das Gesamtkonzept kommt an: Die newsorientierte Morgenshow, die topaktuelle Live-Show, die trendige Hitshow und die stark auf Tagesthemen bezogene Österreich-Show begeistern die Hörer und Hörerinnen nachhaltig!

Radio Ö24-Geschäftsführerin Sylvia Buchhammer:

"Unser kontinuierlicher Weg trägt erste Früchte! Erstmals ist es uns nicht nur gelungen zu den Marktteilnehmern aufzuschließen, sondern einen direkten Mitbewerber im Marktanteil, in der wichtigen Zielgruppe MO-FR(14-49), zu überholen. Wir gehen diesen Weg konsequent weiter und werden vor allem im Programmbereich weiter ausbauen."

Radio Ö24 Programmdirektor Alex Nausner:

"Der Marktanteils-Zuwachs zeigt uns, dass wir mit unserer neue Positionierung bei den Hörern angekommen ist: "Die besten Hits & die schnellsten News" gibt es nur auf Radio Ö24, mit unseren topaktuellen "Breakingnews" und unseren LIVE-Reportern sind wir redaktionell immer eine Schritt voraus. Der nächste Schritt, der Ausbau des Wochenendes, wird bereits umgesetzt und verspricht noch mehr News & Hits. Musikalisch werden wir uns durch unsere Radio Ö24 Classic-Hits weiter von unseren Mitbewerbern klar abgrenzen!"

Radio Ö24 mit Rekordergebnis am Weg nach oben! Eingebettet in das 360 Grad Unternehmen des Medienhauses Österreich, wird Radio Ö24 mit gezielter Crosspromotion in den Bereichen Online, dem neuen OE24-TV und Print seinen erfolgreichen Weg fortsetzen.

