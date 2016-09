FPÖ: Hubert Fuchs: Rechnungswesen des Bundes mangelhaft – keine freiheitliche Zustimmung zum Bundesrechnungsabschluss 2015

„Fernbleiben der Bundesregierung bei Rechnungsabschluss-Debatte ist Missachtung des Parlaments“

Wien (OTS) - FPÖ-Finanzsprecher NAbg. DDr. Hubert Fuchs sieht im Fernbleiben der Bundesregierung bei der heutigen Rechnungsabschluss-Debatte im Nationalrat eine Missachtung des Parlaments. Sich vom Nationalrat hinsichtlich des Bundesrechnungsabschlusses 2015 (BRA 2015) eine Entlastung zu erwarten, zugleich aber durch persönliche Abwesenheit zu glänzen, sei völlig inakzeptabel. Allein aus diesem Grund werde die FPÖ gegen den BRA 2015 stimmen.

Fuchs kritisiert auch das vom Rechnungshof attestierte nicht ordnungsgemäße Rechnungswesen des Bundes. „Würde das Rechnungswesen eines Unternehmers dieselben Mängel aufweisen, würde das Finanzamt den Unternehmer schätzen, ihm den Vorsteuerabzug streichen und mit finanzstrafrechtlichen Konsequenzen drohen“, meint Fuchs. Es dürfe aber nicht mit zweierlei Maß gemessen werden. Was für Unternehmer gelte, müsse erst recht von den Bundesministerien und den Obersten Organen eingehalten werden, betont der FPÖ-Finanzsprecher.

Die Rechnungshofprüfung habe ein katastrophales Licht auf die Bundesministerien geworfen, so Fuchs. Von knapp 1.500 Belegen seien mehr als die Hälfte wegen formaler und betraglicher Mängel beanstandet worden. Sechs Ministerien seien hauptsächlich betroffen, darunter auch das Finanzministerium, was angesichts der gerade hier erwartbaren Vorbildwirkung eine denkbar schlechte Optik abgebe. „Was soll sich da ein Unternehmer denken, dessen Belege vom Finanzamt drei Mal umgedreht und peinlichst genau geprüft werden?“, so der FPÖ-Finanzsprecher.

Der Rechnungshof habe auch erhebliche Mängel im internen Kontrollsystem aufgezeigt und die systematische Unterbudgetierung in den Bereichen Bildung, Justiz und BKA kritisiert. „Dass das BKA die gesetzlich bestimmten Bezüge der Regierungsmitglieder und der Landeshauptleute für das Jahr 2015 nicht in korrekter Höhe budgetiert hat, ist schlimm genug, dies auch noch mit den restriktiven Budget-vorgaben des BMF für den Bundesvoranschlag 2015 zu begründen, aber schlicht unverfroren“, betont Fuchs.

Besonders beschämend für die Reputation des Bundes sei die Nichteinhaltung der Zahlungsziele durch die Bundesministerien und die Obersten Organe. Eine Vorgangsweise, die viele kleine Unternehmen noch in finanzielle Bedrängnis bringen könnte, befürchtet Fuchs und fordert gleiches Recht für alle, denn man stelle sich nur den umgekehrten Fall vor: „Wenn ein Unternehmer nicht pünktlich seine Abgaben und Sozialversicherungsbeiträge zahlt, würde es wohl nicht lange dauern, bis der Exekutor vor der Türe steht oder gar ein Insolvenzantrag gestellt wird.“ Fuchs verweist auch auf ein weiteres Beispiel aus der Praxis: „Ein Bauunternehmer aus Oberösterreich meldete einen Mitarbeiter elf Minuten zu spät an, die Finanzpolizei erstattete Anzeige. 2.180 Euro Strafe waren das Ergebnis dieser Anzeige; die 2. Instanz reduzierte diese Strafe dann auf 1.090 Euro. Von einem Staat, der von einem Unternehmer die exakte Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften verlangt und die kleinste Verfehlung sofort sanktioniert, muss man sich erwarten können, dass er sich selbst vorbildlich verhält. Oder wird hier mit zweierlei Maß gemessen?“

Der freiheitliche Finanzsprecher fordert sämtliche Minister – insbesondere den Finanzminister – auf, „endlich für die penible Einhaltung aller Rechnungslegungsvorschriften durch die Bundesministerien zu sorgen.“ Die FPÖ werde sich nämlich ganz genau ansehen, ob die vom Finanzminister im Budgetausschuss angekündigten Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität des Rechnungswesens auch tatsächlich umgesetzt werden, so Fuchs.

