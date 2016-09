„Die Rosenheim-Cops“ mit neuen Fällen: Start der zwölften Staffel der bayerischen Krimiserie in ORF 2

Ab 22. September, immer donnerstags um 20.15 Uhr: Joseph Hannesschläger und Igor Jeftic ermitteln

Wien (OTS) - „Es gabat a Leich!“: Sie zählen zu den beliebtesten TV-Ermittlern in Österreich – „Die Rosenheim-Cops“ Joseph Hannesschläger und Igor Jeftic alias Korbinian Hofer und Sven Hansen. Ihre TV-Fälle locken in ORF 2 bis zu mehr als 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme – am Donnerstag, dem 22. September 2016, startet um 20.15 Uhr die zwölfte Staffel des bayerischen Krimidauerbrenners mit der Auftaktfolge „Die Rückkehr des Patriarchen“: Kommissar Korbinian Hofer kehrt in der aktuellen Staffel zurück und nimmt gemeinsam mit seinen Kollegen die Ermittlungen auf – es gilt wieder zahlreiche Verbrechen im Chiemgau aufzuklären! Gemeinsam mit Joseph Hannesschläger und Igor Jeftic standen für die zwölfte Staffel auch Dieter Fischer, Max Müller, Marisa Burger, Alexander Duda, Karin Thaler u. a. vor der Kamera.

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge „Die Rückkehr des Patriarchen“ (Donnerstag, 22. September, 20.15 Uhr, ORF 2)

Der Schreck ist groß, als Sekretärin Bettina Reimers morgens das Büro ihres Chefs betritt und diesen erschlagen auffindet. Offenbar hatte Ludwig Hubachner spätabends noch Besuch, wobei es zum Streit gekommen sein muss. Da Kampfspuren fehlen, gehen die Cops davon aus, dass Hubachner seinen Mörder gekannt hat. Ins Visier der Ermittler geraten der Sohn des Opfers, der die Firma in Abwesenheit des Patriarchen heruntergewirtschaftet hat, als auch der eben erst gefeuerte Prokurist Jürgen Wieland.

Mit Igor Jeftic (Sven Hansen), Dieter Fischer (Anton Stadler), Max Müller (Michael Mohr), Marisa Burger (Miriam Stockl), Alexander Duda (Polizeichef Achtziger), Karin Thaler (Marie Hofer) u. a.; Regie:

Holger Gimpel

