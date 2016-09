Action-Abenteuer bei RTL II: "Mel Gibson - Der Patriot"

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/6605/3436167

Regie: Roland Emmerich ("Stargate", "Independence Day")

Sendetermin: Freitag, 23. September um 20:15 Uhr bei RTL II

Der Witwer und ehemalige Kriegsheld Benjamin Martin (Mel Gibson) lebt mit seinen sieben Kindern auf einer kleinen Plantage in South Carolina. Sein ältester Sohn Gabriel (Heath Ledger) schließt sich ohne die Erlaubnis seines Vaters der Kolonialarmee und somit dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gegen die Engländer an. Doch der inzwischen pazifistische Benjamin weigert sich, seine Familie zu verlassen und mit seinem Sohn in die Schlacht zu ziehen. Erst als eines seiner Kinder stirbt und seine Plantage niedergebrannt wird, greift er wieder zu den Waffen, um die Kolonialherren aus seiner Heimat zu vertreiben.

"Opulenter Kriegsfilm, der geschickt die historischen Ereignisse mit dem Familiendrama verknüpft, in den Mittelpunkt aber den inneren Konflikt der Hauptfigur stellt. Die patriotischen Töne und der Appell an den Gemeinsinn sind unüberhörbar, halten sich aber ebenso wie die Spezialeffekte und die Schlachtengemälde in vergleichsweise engem Rahmen." (Lexikon des Internationalen Films)

Der 1955 in Stuttgart geborene Roland Emmerich ist zweifellos einer der erfolgreichsten Regisseure Hollywoods. Der von ihm inszenierte Sci-Fi-Actionfilm "Independence Day" zählt zu den größten Welterfolgen der 90er-Jahre und machte seinen Hauptdarsteller Will Smith über Nacht zum Star. Zu Emmerichs weiteren Kinohits zählen Blockbuster wie "Godzilla", "The Day After Tomorrow", "2012" oder "White House Down". Zuletzt inszenierte er mit "Independence Day:

Wiederkehr" eine Fortsetzung seines größten Hits - 20 Jahre nach dem Original.

Die Hauptrolle in "Der Patriot" übernahm Mel Gibson, der im Jahr 2000 auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand. In der Rolle seines Filmsohns Gabriel überzeugt der im Januar 2008 verstorbene Heath Ledger ("Brokeback Mountain", "The Dark Knight"). Der britische Colonel Travington wird von Jason Isaacs ("Harry Potter"-Filmreihe") gespielt.

Die Filmmusik, die 2001 für einen Oscar nominiert wurde, stammt von Steven Spielbergs Hauskomponisten John Williams.

"Mel Gibson - Der Patriot" (OT: The Patriot) USA 2010

Mit Mel Gibson, Heath Ledger, Jason Isaacs u.a.; Regie: Roland Emmerich

Sendetermin: Freitag, 23. September, um 20:15 Uhr bei RTL II

Rückfragen & Kontakt:

RTL II Kommunikation

Frank Nette

089 - 64185 6503

frank.nette @ rtl2.de