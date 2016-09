Nationalrat – Doskozil: Tempo der EU bei Umsetzung von Außengrenzschutzmaßnahmen zu langsam

Verteidigungsminister für verstärkte Polizei- und Militärkooperationen bei Grenzschutz – Vertrauen der Visegrad-Staaten in EU-Handlungsoptionen zurückgewinnen

Wien (OTS/SK) - Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil hat heute, Mittwoch, im Nationalrat betont, dass effektiver Grenzschutz im „europäischen Konnex“ zu betrachten ist. Dabei seien die Handlungsoptionen der EU klar, sagte Doskozil: „Sie liegen in entsprechenden Rückführungen, in der Außengrenzsicherung, in gemeinsamen Asylverfahren.“ Sie lägen aber auch in einer Lösung der Verteilungsfrage: „Es kann nicht hingenommen werden, dass einige wenige Staaten, zu denen auch Österreich gehört, die gesamten Belastungen tragen.“ Bei allen diesen Punkten sei Europa „im Verzug“, so Doskozil. Daher sei Österreich gezwungen, „zweitbeste“, nationale Maßnahmen umzusetzen. ****

Österreich könne leider nicht auf europäische Rückführungsabkommen zurückzugreifen, die europäische Frontex-Agentur sei „nicht in der Lage, rasch genug Außengrenzmaßnahmen zu organisieren.“ Die zentraleuropäischen Verteidigungsminister haben daher konkrete Vorschläge zum Schutz der EU-Außengrenzen entwickelt, die u.a. vorsehen, verstärkt Polizei- und Militärkooperationen einzurichten, wo diese erforderlich sind. „Das Tempo auf EU-Ebene ist zu langsam“, kritisierte Doskozil. Auch hinsichtlich gemeinsamer EU-Asylverfahren und Standards entwickle sich nichts weiter, so der Minister.

Vor diesem Hintergrund sieht Doskozil es nicht als sinnvoll, die sogenannten Visegrad-Staaten für ihre Vorgangsweisen zu kritisieren. Er sei zwar kein Verteidiger dieser, aber Ungarn allein hatte im letzten Jahr 175.000 Grenzübertritte aus Serbien zu verzeichnen. „Diese Staaten haben das Vertrauen in die Handlungsoptionen der EU verloren“, man müsse dieses Vertrauen zurückgewinnen, anstatt diese Staaten zu bedrängen. Und das gelinge wiederum nur, wenn Europa es schafft, die Außengrenzen zu sichern.

Der Verteidigungsminister versicherte, dass sich Österreich auch künftig auf allen Ebenen engagieren werde, sowohl was Grenzschutzmaßnahmen, als auch Auslands- und Inlandseinsätze betreffe. „Wir können nicht immer nur fordern von der EU“, sagte Doskozil. „Wir müssen, wenn zu wenig Bewegung ist, selbst vortreten“, daher engagiere sich Österreich bei der EU-Mittelmeermission „Sophia“ und unterstütze Ungarn bei der Außengrenzsicherung zu Serbien.

Dazu komme die Frage, wie sich im weiteren Kontext die gemeinsame EU-Sicherheitspolitik weiterentwickelt. Österreich stehe dazu, verstärkt im Interesse der Sicherheit zu kooperieren, klar sei aber auch, dass sich Österreich aufgrund der Neutralität an keiner supranational organisierten EU-Armee beteiligen würde. An Auslandseinsätzen und NATO-geführten Missionen werde sich Österreich aber weiterhin unter der Prämisse einer „interessensgeleiteten Neutralitätspolitik“ beteiligen.

Die nationalen Ziele, wie die Einhaltung des Richtwerts, werde Österreich einhalten. „Ich bin überzeugt, wir für uns haben unsere Hausaufgaben gemacht. Auf europäischer Ebene gibt es da noch viel Potenzial“. (Schluss) sc

