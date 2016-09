Nationalrat – Weninger: Gemeinsames Europa heißt auch gemeinsame Sicherheitspolitik

Müssen Fluchtursachen bekämpfen und für Frieden in ärmeren Teilen der Welt sorgen

Wien (OTS/SK) - „Wir haben den Bürgerinnen und Bürgern Europas ein Europa versprochen, in dem die Freiheit des Personenverkehrs als ein großer Vorteil präsentiert und umgesetzt wurde. Man muss sich nur einmal an frühere Reisehürden, beispielsweise Richtung Osten oder am Brenner, erinnern. Viele junge Menschen können sich daher heutzutage ein Europa der Grenzen gar nicht mehr vorstellen. Gleichzeitig wurde für den Grenzschutz zu wenig getan“, so SPÖ-Abgeordneter Hannes Weninger heute, Mittwoch, in der Aktuellen Europastunde im Nationalrat. Der Union fehlende Handlungsmacht vorzuwerfen, hält Weninger jedenfalls für verfehlt, da es genau die Nationalstaaten sind, die Agenden für eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik nicht an die EU abgeben wollen. „Wenn wir ein gemeinsames Europa wollen, müssen wir auch bereit sein, Kompetenzen zu bündeln.“ ****

Weninger ging auf die Situation im letzten Jahr ein. „Wir müssen für Frieden und soziale Gerechtigkeit sorgen. Wir müssen die Lebensbedingungen, die sozialen Bedingungen und auch die umweltpolitischen Bedingungen in anderen Teilen der Welt verbessern. Niemand flüchtet gerne. Fluchtursachen müssen bekämpft werden. Dazu braucht es gesamteuropäische Handlungen und starke internationale Institutionen.“ (Schluss) sc/pm/mp

