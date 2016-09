Casinos Austria sponsert barrierefreien Musikgenuss

Vorstandsdirektor Hoscher bei der Eröffnung der Spezialführungen für gehörlose sowie blinde und sehbehinderte Menschen im Haus der Musik.

Wien (OTS) - Das Haus der Musik an der Seilerstätte in Wien ist ein Ort, an dem sich Musik, Rhythmen und Klänge auf ganz besondere Weise erleben lassen. Ab 1. Oktober 2016 ist dieses Museum der besonderen Art nun auch für Menschen zugänglich, die aufgrund von Behinderungen die Angebote bisher nicht nutzen konnten. Das Haus der Musik bietet ab diesem Zeitpunkt Spezialführung für gehörlose sowie blinde und sehbehinderte Besucherinnen und Besucher an.

Geschulte Musikvermittlerinnen und -vermittler gehen dabei auf die individuellen Bedürfnisse gehörloser sowie blinder und sehbehinderter Menschen ein. Beispielsweise werden Erklärungen in Gebärdensprache vorgetragen. Interaktive Ausstellungsexponate, Rieseninstrumente zum Anfassen sowie Klanginstallationen, bei denen Musik auch seh- und fühlbar wird, ermöglichen ein Musikerlebnis trotz Behinderung.

Durch die finanzielle Unterstützung von Casinos Austria sind für den Zeitraum eines gesamten Jahres sowohl die Führungen als auch der Museumseintritt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos. „Wir sehen dieses Engagement als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmensgruppe“, erklärte der für CSR zuständige Casinos Austria Vorstand Dietmar Hoscher bei der Vorstellung des neuen Programms am 21. September 2016 im Haus der Musik.

„Für Casinos Austria stellt die Förderung der Vielfalt und des gesellschaftlichen Zusammenhalts einen zentralen Aspekt des Sponsorings dar“, so Hoscher weiter, „die neue Initiative im Haus der Musik ist ein spannendes und wichtiges Projekt in diesem Sinn, denn hier wird Musik für Menschen zugänglich gemacht, die sonst aufgrund ihrer Behinderung oft von diesem Genuss ausgeschlossen bleiben. Es war uns daher ein wichtiges Anliegen, hier mit unserer Unterstützung mitzuziehen.“

