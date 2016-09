Barrierefrei im Haus der Musik

Kostenloses Vermittlungsangebot für gehörlose und sehbehinderte Menschen

Wien (OTS/RK) - Das Haus der Musik, ein Museum der Wien Holding, bietet ab 1. Oktober 2016 auch gehörlosen sowie blinden und sehbehinderten Menschen die Möglichkeit, das interaktive Klangmuseum mittels spezieller Führungen zu erleben. Durch die finanzielle Unterstützung der Casinos Austria sind sowohl die Führungen als auch der Museumseintritt für die TeilnehmerInnen kostenlos.

Spezielles Führungsangebot startet im Vorfeld zur „ORF Langen Nacht der Museen“

Am Samstag, den 1. Oktober 2016 findet die „ORF Lange Nacht der Museen“ statt und auch das Haus der Musik öffnet wieder seine Tore für NachtschwärmerInnen. Im Vorfeld der Aktion starten bereits nachmittags Sonderführungen für gehörlose sowie blinde und sehbehinderte Menschen durch das Klangmuseum. Dabei gehen geschulte MusikvermittlerInnen speziell auf die individuellen Bedürfnisse gehörloser sowie blinder und sehbehinderter Menschen ein.

„Die Faszination, die von Musik ausgeht ist unabhängig von Wahrnehmungsdefiziten und Behinderungen. Musik spricht alle Menschen an und es freut mich sehr, wenn wir mit diesem Angebot Barrieren beim Erleben von Musik abbauen können“, so Simon K. Posch, Direktor des Haus der Musik.

Um 14.00 Uhr startet die Führung in Gebärdensprache für gehörlose Menschen, um 16.00 Uhr eine Führung für blinde und sehbehinderte Menschen. Die Welt der Musik wird hier den BesucherInnen auch anhand der zahlreichen interaktiven Ausstellungsexponate nähergebracht. Interessierte begeben sich auf eine musikalische Entdeckungsreise, begegnen den großen Meistern der Musikgeschichte, entdecken Rieseninstrumente zum Anfassen sowie unterschiedliche Klanginstallationen, bei denen Musik auch seh- und fühlbar wird.

Aktion durch Unterstützung der Casinos Austria möglich

Durch die finanzielle Unterstützung von Casinos Austria sind für den Zeitraum eines gesamten Jahres sowohl die Führungen als auch der Museumseintritt für die TeilnehmerInnen kostenlos.

„Wie keine andere Kunstform schafft Musik es, Menschen auf einer emotionalen Ebene zu erreichen und zu berühren. Das Haus der Musik lädt nun auch sehbehinderte und gehörlose Menschen ein, Musik zu erleben. Da ist es für uns selbstverständlich, soziale Verantwortung zu übernehmen und die Kosten für diese speziellen Führungen zu tragen“, ergänzt der für CSR zuständige Casinos Austria Vorstand Dietmar Hoscher.

o Sonderführungen im Vorfeld der ORF Langen Nacht der Museen

o Samstag 1. Oktober 2016

o 14.00 Uhr: Gebärdensprachführung für gehörlose Menschen

o 16.00 Uhr: Führung für blinde und sehbehinderte Menschen

Eintritt frei! Anmeldung unter: Fr. Birgit Mittelmaier, T: 01-513 4850-26, birgit.mittelmaier @ hdm.at.

Wer nicht hören kann, kann fühlen – Angebote für gehörlose Menschen

In der Europäischen Union leben rund 750.000 gehörlose Menschen, die ausschließlich in Gebärdensprache kommunizieren. Musik wird von Menschen ganzheitlich wahrgenommen, nicht nur mit den Ohren, so nimmt jeder Mensch Töne auch als Vibrationen mit dem ganzen Körper wahr. Rhythmus und Klang der Musik werden von gehörlosen Menschen auf eine andere Weise und bewusster wahrgenommen, da der komplette Körper eingesetzt wird. Schwingungen der Musik werden gespürt und visualisiert, das Sehen und Tasten ist stärker und feiner ausgeprägt und fördert die Fähigkeit, sich in Musik einzufühlen.

Berühren erwünscht – Angebote für blinde und sehbehinderte Menschen

Bei blinden und sehbehinderten Menschen trägt die Musikalische Bildung dazu bei, soziale Teilhabe zu ermöglichen und motiviert darüber hinaus zur Bewegung. In der Aktion mit Musik können blinde und sehbehinderte Menschen neue Möglichkeiten entdecken und im lustvollen Spiel ihre kreativen und schöpferischen Quellen aufspüren. Hier wird nicht die Behinderung zum Thema, sondern das Gesunde, Kreative, das spielerische und musikalische Potential.

Über das Haus der Musik

Das Haus der Musik ist ein interaktives Erlebnismuseum in der Wiener Innenstadt und zugleich die Gründungsstätte der Wiener Philharmoniker, denen hier ein eigenes Museum gewidmet ist. Hier präsentiert sich auf fünf Etagen die faszinierende Welt der Musik und Klänge. Eröffnet wurde das Haus der Musik am 15. Juni 2000. Seit dem Jahr 2005 gehört das Haus der Musik zur Wien Holding, die auch noch drei weitere Museen führt: das Mozarthaus Vienna, das Kunst Haus Wien sowie das Jüdische Museum Wien. Das Haus der Musik ist offizieller Partner und Botschafter in Österreich der Lang Lang International Music Foundation und wird auch international immer wieder als Referenzprojekt herangezogen. So war das interaktive Klangmuseum auch Lizenzgeber und Partner bei der Realisierung eines mexikanischen Musikmuseums nach Wiener Vorbild. Das „Casa de la Música Viena“ wurde 2015 in Puebla, in der Nähe von Mexico City, eröffnet. (Schluss)

