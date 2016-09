„Eco“ über Grenzkontrollkosten und langen Erfolgsweg für Start-up-Firmen

Ein Jahr Grenzkontrollen: was sie kosten, wie es weitergeht

Pässe vorweisen, Stau, Wartezeiten: Was für viele im vereinten Europa undenkbar war, nahm im September letzten Jahres seinen Lauf. An Österreichischen Grenzen wurde wieder kontrolliert. Angesichts der Flüchtlingssituation vorerst noch improvisiert. Heute, ein Jahr später, machen Kontrollen und Staus an vielen europäischen Binnengrenzen das Reisen und das Warengeschäft noch immer zur Geduldsprobe. Und sollte in Österreich die Asyl-Notverordnung in Kraft treten, würde das die Grenzkontrollen noch einmal intensivieren. „Eco“ zeigt, was die Grenzkontrollen kosten, wie die heimische Wirtschaft bilanziert – und wie es mit dem Grenzschutz nach dem EU-Gipfel in Bratislava weitergeht. Bericht: Hans Hrabal und Johannes Ruprecht

Geld oder Zeit: was die Lohnrunde heuer bringen könnte

Mehr Geld am Gehaltszettel: Ab kommender Woche wird bei den Lohnverhandlungen wieder um jeden Euro gerungen. Aber auch das Thema „Arbeits-Zeit“ spielt am Verhandlungstisch eine immer größere Rolle. Die Unternehmensvertreter klagen über Auftragsschwankungen, sie wollen noch flexiblere Arbeitszeitmodelle. Für die Gewerkschaft hingegen sind 12-Stunden-Arbeitstage und eine höhere Wochenarbeitszeit Reizwörter. Schon im letzten Jahr hat sie mit Streiks gedroht. Heuer sollen die Unternehmen endlich wieder einmal kräftiger drauflegen – im „Börserl“ soll es klingeln. „Eco“ zeigt die Ausgangssituation für die kommenden Lohnverhandlungen, welche Rolle das Thema Arbeitszeit spielt – und was von den gegenseitigen Forderungen am Ende übrigbleiben könnte. Bericht: Emanuel Liedl

Start-up-Firmen: der lange Weg zum Erfolg in der Biotechnologie

Sie forschen an Impfungen und alternativen Therapien für Infektionskrankheiten oder an neuen Technologien, um Menschen nach Schlaganfällen zu helfen: Die Rede ist von Start-up-Firmen in der Biotechnologie und Medizin. Junge innovative Firmen, die schnell wachsen und ihre Ideen lukrativ an große Firmen verkaufen wollen. 140 solche Start-up-Unternehmen mit rund 1.800 Mitarbeitern gibt es in Österreich. Sie haben international einen guten Ruf, doch es ist eine Hochrisikobranche: Anders als viele Internetfirmen brauchen sie von Anfang an sehr viel Geld, um überhaupt starten zu können. Laborgeräte sind teuer, klinische Studien ebenso. Nicht ohne Grund heißt die jahrelange Durststrecke bis zum möglichen Erfolg bei Insidern „Death Valley of Biotech“. Im zweiten Teil seiner Start-up-Serie zeigt „Eco“, wie österreichische Firmen diesen harten Weg bewältigen. Bericht: Christina Kronaus

