Lopatka: Beim Schutz der Außengrenzen ist die EU gefordert!

Massenmigration durch Grenzschutz, Vor-Ort-Hilfe und Resettlement-Programme eindämmen – ÖVP steht dafür, Grenzen zu setzen und Sicherheit zu geben

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Anlässlich der Aktuellen Europastunde im Nationalrat betont der außen- und europapolitische Sprecher der ÖVP, Klubobmann Dr. Reinhold Lopatka: „Die Flüchtlingsströme und die damit einhergehenden migrationspolitischen Fragestellungen bleiben die größte Herausforderung an Europa.“ Eine Flüchtlingswelle im Ausmaß des Vorjahres sei kein zweites Mal zu verkraften, 2015 hatten 1,32 Millionen Menschen Asyl in Europa beantragt. „Es braucht dringend eine europäische Lösung, die wir aus Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern rasch zustande bringen müssen. Der Schlüssel dazu liegt im Schutz der Außengrenzen, den die EU zuletzt nicht gewährleisten konnte.“

Ohne wirksamen Schutz der Außengrenzen sei auch ein Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen im Inneren nicht denkbar und viele Staaten wären durch Massenmigration überfordert. Außen- und Migrationsminister Sebastian Kurz habe Anfang September zu Recht erklärt, dass die Flüchtlingszahlen nach wie vor zu hoch seien und der Schutz der EU-Außengrenzen nach wie vor nicht vorhanden sei, so Lopatka weiter. Dies belege auch der am Montag von der OECD veröffentlichte Migrationsbericht, in dem Österreich gemessen am Bevölkerungsanteil -nach Schweden - die zweithöchste Zahl an Asylwerbern unter den OECD-Mitgliedsländern aufweise. In absoluten Zahlen liege unser Land mit 90.137 Asylanträgen auf Platz sechs und sei damit eines der häufigsten Zielländer.

Zwar sei inzwischen klargestellt, dass nicht jeder nach Europa kommen könne, der eine Verbesserung seiner wirtschaftlichen Situation anstrebe. Außerdem wurden wichtige Maßnahmen gesetzt und gegen Schlepperbanden werde rigide vorgegangen. „Aber: Von einer nachhaltigen Lösung sind wir dennoch meilenweit entfernt“, sagt der ÖVP-Klubobmann. „Außer Zweifel steht, dass wir als Europäische Union entscheiden, wer zu uns kommt. Weder die Schlepper, noch Wirtschaftsflüchtlinge“, erklärt Lopatka. Wer illegal nach Europa reise, der müsse auf Inseln oder Hotspots an der Außengrenze versorgt und anschließend in sichere Drittstaaten zurückgeschickt, nicht aber weiter nach Mitteleuropa durchgewunken werden. Dies seien im Übrigen Maßnahmen, die bereits Innenministerin Mag. Johanna Mikl-Leitner vor zwei Jahren im Rahmen ihres „Save Lives“-Konzeptes präsentiert habe.

„Die von Außenminister Sebastian Kurz gestützte Initiative zur Schließung der Westbalkanroute hat gewirkt und uns vor einem noch größeren unkontrollierten Zustrom bewahrt. An diese Politik gilt es anzuknüpfen“, unterstreicht Lopatka. Der lückenlose Schutz der EU-Außengrenzen, die Intensivierung der Vor-Ort-Hilfe in Krisengebieten, die Verhandlungen über Resettlement-Programme oder auch die Vertiefung von Kooperation mit anderen Ländern müsse hier die Agenda bestimmen.

Dabei dürfe man sich allerdings nicht in Abhängigkeiten begeben oder erpressbar machen, verweist Lopatka auf den „EU-Türkei-Deal“. „Dieser darf kein Vorwand dafür sein, vor Fehlentwicklungen in der Türkei – wie der Erosion des Rechtsstaates und der Menschenrechte – die Augen zu verschließen.“ Er, Lopatka, habe bereits hinreichend klargestellt, dass es keinen Blanko-Scheck für die Türkei geben werde und EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei „kein Thema für die Volkspartei“ sei. Sehr wohl gelte es aber, alternative Formen der Kooperation zu finden – ein entsprechendes Konzept haben Vizekanzler Dr. Reinhold Mitterlehner und Außenminister Sebastian Kurz im August auch schon vorgelegt. Der Schutz der Außengrenzen müsse jedenfalls durch die EU wahrgenommen werden und dürfe nicht delegiert werden.

Abschließend sagt Lopatka: „Unsere Aufgabe ist es, Grenzen zu setzen und Sicherheit zu geben. Dafür steht die ÖVP!“

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at