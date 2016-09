Presseeinladung - ZEIT-Gespräch in Wien: Giovanni di Lorenzo trifft Bundeskanzler Christian Kern

Hamburg (ots) - Am Montag, den 17. Oktober 2016, spricht Österreichs Bundeskanzler Christian Kern mit ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo. In der historischen MAK-Säulenhalle diskutieren die beiden über Kerns Wechsel vom Vorstandsvorsitzenden zum Regierungsoberhaupt und über die aktuelle politische Lage in Österreich:

ZEIT-Gespräch: Giovanni di Lorenzo trifft Christian Kern Montag, 17. Oktober 2016, 19:00 Uhr MAK-Säulenhalle Stubenring 5, Wien

Christian Kern ist seit dem 17. Mai dieses Jahres Bundeskanzler Österreichs und seit dem 25. Juni Parteivorsitzender der SPÖ. Als Kanzler steht er vor einer historischen Herausforderung: Er soll die große Koalition befrieden, die SPÖ aus ihrem Umfragetief manövrieren und wieder zur stärksten Kraft im Land machen sowie das nach den Präsidentschaftswahlen tief verunsicherte und polarisierte Land vereinen.

