Span zum Tag der Firmenfitness: „Bewegung und Gesundheit in Unternehmen integrieren“

Erfolg für die betriebliche Gesundheitsvorsorge: Langjährige Forderung der steuerlichen Absetzbarkeit umgesetzt

Wien (OTS) - Anlässlich des ersten Tag der Firmenfitness, der im Rahmen der europäischen Woche des Sports (EWOS) vom Fachverband der Freizeit- und Sportbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) gemeinsam mit dem Österreichischen Betriebssport Verband (ÖBSV) ins Leben gerufen wurde, betonte Gerhard Span, Obmann des Fachverbandes, heute, Mittwoch: „Ziel dieses Aktionstages ist es, mehr Bewegung und somit Gesundheit in den Arbeitsalltag zu integrieren.“ Unter dem Motto „It’s time to #BeActive“ ruft die Europäische Kommission vom 18. – 24. September alle Europäer auf, sich mehr zu bewegen und einen aktiveren Lebensstil zu pflegen. Ob durch Schulprojekte, Events oder Informationsveranstaltungen - Sport und Bewegung stehen eine Woche lang im Focus.

Erfreulich aus der Sicht des Fachverbandes: Seit Jahresbeginn haben Firmen endlich die Möglichkeit, ziel- und wirkungsorientierte Programme im Bereich Gesundheitsförderung und -prävention für ihre Mitarbeiter steuerlich abzusetzen.

„Damit wurde eine langjährige Forderung der Wirtschaft erfüllt. Entsprechende Kompetenzprogramme in unterschiedlichsten Bereichen, wie etwa Bewegung (z.B. zur Stärkung der Rückenmuskulatur, des gesamten Stütz- und Bewegungsapparates, zum Aufbau von Kondition oder zur Vorbeugung von Herz-Kreislauferkrankungen) - können nun von Unternehmen gemeinsam mit gewerblichen Fitnessbetrieben erarbeitet und steuerlich abgesetzt werden“, zeigt sich Span zufrieden.

Am heutigen Tag der Firmenfitness, der Kick-off für weitere gemeinsame Initiativen ist, gibt es Informations- und Beratungs-Angebote in Wien, Niederösterreich, Kärnten und Salzburg. Unternehmen können hier mehr über die Möglichkeiten, ein sportlich aktives Arbeitsumfeld zu gestalten, erfahren.

Die Partner und deren Angebote im Überblick:

Wien:

+Fitness & Squash, 1210 Wien, Richard Neutra-Gasse 7, www.fitsquash.at

+Manhattan Nord, 1190 Wien, Heiligenstädter Lände 17, www.manhattan.at

+S.C. Hakoah, 1020 Wien, Simon-Wiesenthal-Gasse 3, www.hakoah.at +WorkOut Fitness- und Freizeit, 1170 Wien, Rötzergasse 41, www.workout.co.at

Niederösterreich:

+Fitness PUR Hohenberg, 3192 Hohenberg, Markt 5, www.fitnesspur.at +Fitness PUR St. Pölten, 3100 St. Pölten, Mariazellerstr. 7-9, www.fitnesspur.at

+Gesund und Fit Centrelax, 2560 Berndorf, Sportpromenade 14, www.gesund-fit.at

+Gesund und Fit Reisenbichler, 3161 St. Veit, Bauhofstr. 2, www.gesund-fit.at

+Gesund und Fit Wolkersdorf, 2120 Wolkersdorf, Winzerstr. 7-9, www.gesund-fit.at

+Manhattan Süd, 2345 Brunn/Gebirge, Europaring, www.manhattan.at

Salzburg:

Club Aktiv Gesund Salzburg

Parscherstraße 4, 5023 Salzburg

Tel.: +43 (0)662 451124 Fax: +43 (0)662 451124 - 3

E-Mail: info @ clubaktivgesund.at

Kärnten:

Sportwissenschaftliche Beratung

Wirtschaftskammer Kärnten

T 05 909 0 4 – 160

E innungsgruppe7 @ wkk.or.at

W http://wko.at/ktn/lsb

Der Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich vertritt die Interessen von 34 Berufsgruppen und rund 20.000 Betrieben. Diese leisten einen wesentlichen Beitrag zur direkten und indirekten Wertschöpfung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Höhe von rund 46,5 Milliarden Euro. Das sind 14,8 Prozent des BIP. (PWK675/ES)

