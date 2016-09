Spirit of Drini: Ein neues Mineralwasser provoziert mit frecher Werbung und hilft Kindern in Not weltweit (FOTO)

Zürich (ots) - Fast könnte man meinen, es handle sich bei den Werbe-Babys auf besagtem Inserat um jene aus der Werbekampagne eines grossen Mineralwasserabfüllers aus Frankreich - weit gefehlt. Es ist eine in der Schweiz eben erst lancierte Mineralwassermarke mit dem ungewöhnlichen Namen Spirit of Drini, die Babys auf den Flaschen der Konkurrenz herumtrampeln lässt. Sogar die Kleinsten lassen alle anderen Mineralwasser links liegen: Denn Spirit of Drini engagiert sich mit jedem Flaschenverkauf für einen karitativen Zweck - für eine Kinderhilfsorganisation.

Die neue Mineralwasser-Marke Spirit of Drini, die im Juli in der Schweiz offiziell lanciert wurde, hat gleich mehrfach mit Babys und Kindern zu tun: Es erhielt nämlich tatsächlich als eines der wenigen natürlichen Mineralwasser der Welt ganz offiziell das Gütesiegel "Geeignet für die Zubereitung von Säuglingsnahrung" und ist aufgrund der hohen Reinheit besonders für Säuglinge und Kleinkinder geeignet.

Zudem tun die Verantwortlichen tatsächlich etwas Konkretes für Kinder: In Partnerschaft mit der Kinderhilfsorganisation SOS-Kinderdorf hat man nämlich eine bemerkenswerte Initiative gestartet. Unter dem Motto Schluck für Schluck für eine bessere Welt verzichtet Spirit of Drini zugunsten von SOS-Kinderdorf von Anfang an auf einen beträchtlichen Teil des Gewinns - so gehen von jeder verkauften Flasche 5.- Rp. an SOS-Kinderdorf. Was auch auf jeder Flasche so vermerkt ist. Mit jedem Schluck Mineralwasser wird so notleidenden Kindern auf der ganzen Welt geholfen. Der Kauf einer Flasche Spirit of Drini ermöglicht einem Kind auf der Welt, ein Glas frisches, sauberes Trinkwasser zu trinken. Noch immer haben viel zu viele Menschen auf der Welt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. So tut man als Konsument nicht nur etwas Gutes für sich und seine Gesundheit, sondern auch für die Schwächsten: Kinder.

Spirit of Drini ist in der Schweiz via Website oder Facebook erhältlich, wo man es bestellen und sich nach Hause oder ins Geschäft liefern lassen kann. Und bald wird es auch in ausgewählten Hotels, Restaurants, Bars und Shops zu finden sein.

Rückfragen & Kontakt:

Spirit of Drini (Schweiz) Vertriebs GmbH,

Zürichstrasse 110B, 8134 Adliswil/Zürich

Schweiz

Telefon +41 (0)44 777 78 88

www.spirit-of-drini.ch

Presseanfragen bitte per E-Mail: cc @ spirit-of-drini.com



Mehr Infos über SOS-Kinderdorf:

Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz

Markus Siegfried

Schwarztorstrasse 56, 3000 Bern 14

Schweiz

Tel Dir: +41 (0)31 979 60 62 Tel. Zentrale +41 (0)31 979 60 60

markus.siegfried @ sos-kinderdorf.ch

www.sos-kinderdorf.ch