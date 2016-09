Nationalrat – Lueger: ORF international erfolgreiches Unternehmen

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk wichtige Säule der Demokratie

Wien (OTS/SK) - „Der ORF muss sich natürlich mit dem digitalen Zeitalter auseinandersetzen und an Adaptierungen des Bildungs- und Programmauftrags arbeiten“, so SPÖ-Abgeordnete Angela Lueger heute, Mittwoch, zu den aktuellen medienpolitischen Herausforderungen. Im Rahmen der Aktuellen Stunde zum ORF ergänzte die SPÖ-Abgeordnete in Richtung NEOS: „Es gibt aber ohnehin einen ständigen Reformprozess im ORF. Würde es den nicht geben, wäre der ORF nicht da, wo er jetzt ist. Und das wissen Sie.“ Die SPÖ bekenne sich jedenfalls zu „einem öffentlich-rechtlichen ORF mit einem klaren Auftrag, gesetzlicher Kontrolle und einer hervorragenden Arbeit der MitarbeiterInnen“. ****

Auch international steht der österreichische öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr gut da: „Im TV-Bereich liegt der ORF bei den öffentlich-rechtlichen Sendern auf Platz fünf. Im Radiobereich sogar auf Platz drei. Der ORF ist ein erfolgreiches Unternehmen, man muss aufhören ihn krankzureden“, so Lueger. „Ein öffentlich-rechtlicher Sender ist eine wichtige Säule der Demokratie“, betont Lueger einen weiteren Aspekt öffentlich-rechtlicher Medien. Die Zuseherzahlen zeigen zudem, wie gut das Angebot des ORF angenommen wird: „92 Prozent aller ÖsterreicherInnen werden durch den ORF erreicht. 4,7 Millionen ÖsterreicherInnen nutzen das täglich mehrfach gesendete ZIB-Programm.“

Zu den ORF-Gebühren hielt Lueger abschließend fest: „Die Gebühren waren seit 1994 immer unter der Inflationsrate. Der aktuelle Gebührensatz liegt zudem unter dem deutschen oder dem Schweizer Niveau.“ (Schluss) ps/pm/mp

