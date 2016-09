FPÖ allein zu Haus: Blaues Abstimmungsdesaster in Margaretner Bezirksvertretung

Wien (OTS/SPW) - In der gestrigen Sitzung der Margaretner Bezirksvertretung hat die FPÖ zum wiederholten Mal ihre mangelnde Kenntnis über das Leben im Bezirk zur Schau gestellt. In 2 Anträgen wurden Trinkwasserspender gefordert, die bereits existieren. Von mehreren Fraktionen wurden die MandatarInnen auf diese Tatsache hingewiesen. Die FPÖ hielt daran fest. Keiner der restlichen Abgeordneten wollte sie dabei unterstützen. Eine weitere bittere Niederlage erlitt die FPÖ bei der Forderung eine Hinweistafel zu reinigen: Dies sei schon gesehen, so eine Abgeordnete. Sie habe einfach den Bürgerdienst angerufen. Die FPÖ negiert das, bleibt bei ihrer Forderung und geht zu Recht unter.

Der inhaltliche Tiefpunkt waren zwei Anträge, in denen ein Verbot des chemischen Unkrautbekämpfungsmittel Glysophat im Wiener Magistrat verlangt wurde. In beiden Fällen wird dem Antragsteller mitgeteilt, ein solches Verbot existiere bereits. Niemand in der Stadt Wien setzt das ein. Replik der FPÖ: Das soll auch noch in hundert Jahren gelten, daher bleiben sie dabei.

"Die FPÖ schadet mit diesem Vorgehen dem Ansehen der Demokratie" zeigt sich der SPÖ-Klubvorsitzende Ing. Walter Fandl sprachlos. Fandl weiters: "Im Bezirksparlament arbeiten alle Fraktionen konstruktiv zusammen. Nur die FPÖ lebt in einem Paralleluniversum. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar, auch der FPÖ."

Der gestrige Tag hat leider wieder unter Beweis gestellt, dass Desinformation und verzerrende Darstellung der Realität bei der FPÖ im Vordergrund steht. Das lehnt die SPÖ entschieden ab.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien

Lisa Fuchs, MSc

Tel.: 0676/4423235

lisa.fuchs @ spw.at

http://www.spoe.wien