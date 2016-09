AVISO: Greenpeace zieht rote Linie für Wirtschaftsminister Mitterlehner

Umweltschutzorganisation fordert österreichisches Nein zu CETA beim EU-Rat

Wien (OTS) - Im Rahmen einer Protestaktion gegen CETA ziehen Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace morgen, Donnerstag, vor dem Wirtschaftsministerium eine rote Linie für Reinhold Mitterlehner. Die Umweltschutzorganisation fordert den Wirtschaftsminister dazu auf, diese nicht zu überschreiten, wenn er am folgenden Tag beim EU-Handelsministerrat in Bratislava Österreichs Position zu CETA darlegt. Mitterlehner müsse im Rat darauf hinweisen, dass es im Land keine Regierungsmehrheit für den EU-Kanada-Handelspakt in der vorliegenden Form gibt und somit auch keine Unterzeichnungsbereitschaft signalisiert werden kann. Auch eine Zusatzerklärung zum bestehenden Vertragstext würde die Giftzähne nicht beseitigen. Die Botschaft Mitterlehners beim EU-Treffen könne deshalb nur ein klares Nein zu CETA sein.

Wir laden alle MedienvertreterInnen herzlich ein zum:

Presse- und Fototermin „Stopp an der roten Linie: Nein zu CETA!“ Donnerstag, 22. September 2016

Treffpunkt um 9:15 beim Eingang des Wirtschaftsministeriums, Stubenring 1, 1010 Wien

Für Interviews steht vor Ort Hanna Simons, Sprecherin von Greenpeace in Österreich, zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Nora Holzmann

Pressesprecherin

Greenpeace CEE in Österreich

Tel.: +43 (0) 664 610 39 98

E-Mail: nora.holzmann @ greenpeace.org